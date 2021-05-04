豆腐食譜｜香煎孜然豆腐惹味好下飯　豆腐煎不散5大貼士要點切？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-04 12:35

豆腐食譜五花八門，香煎豆腐，豆香怡人，白如凝脂，配襯香料孜然，披上異國風味，惹味小菜一碟剛好下飯，開胃並滿足。

香煎孜然豆腐，佐酒及下飯俱佳。

白晳無瑕的豆腐吹彈可破，製作煎豆腐並非易事，若是稍一不慎，不加以「呵護」的話，豆腐容易散破。煎豆腐時不妨拿捏5項小貼士︰

1.選購硬豆腐或煎炸豆腐 2.將豆腐切厚件 3.蘸粟粉後沾蛋漿，並要快手輕力操作 4.煎豆腐時要多添一些油，慎防黏鑊 5.切忌心急將煎豆腐翻來覆去，待一面挺身才反向另一面。

煎豆腐時，切忌心急將煎豆腐翻來覆去，待一面挺身才反向另一面。

至於孜然（Cumin）也被稱做小茴香，散發芳香濃烈的氣味，用油爆或火烤後的香氣更明顯，可增加食慾。用在煎豆腐的汁料上，令本來平凡的小菜，層次及味道大為提升，佐酒及下飯俱佳。

香煎孜然豆腐食譜

攝影、攝錄︰呂志豪、蕭文學

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病，防衰老，對神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老人癡呆症。

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E及卵磷脂等，有助預防心血管疾病及防衰老等作用。

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