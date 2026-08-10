消暑湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯清熱健脾去水腫　1類人不宜

消暑湯水食譜｜夏天湯水荷葉粉葛扁豆赤小豆湯清熱生津，消暑化濕，適合一家大細。食譜材料簡單，家常湯水一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。

攝影：尹嘉蔚



荷葉粉葛扁豆赤小豆湯，清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。

消暑湯水食譜｜夏天宜清淡 消水腫

炎熱天氣使人汗流浹背，心煩氣躁，有謂「暑氣通於心，汗為心之液。」夏天飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油。此外，也不可貪涼貪凍，時令瓜果也不可多吃。《頤身集》記載：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」消暑湯水最適合夏天，不同的食材配搭，可衍生其他有益身體的功效，例如消水腫、清熱及解毒。

圖中是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

消暑湯水食譜｜粉葛扁豆赤小豆 健脾去濕消水腫

扁豆、赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。粉葛又名葛根，平和微涼，可健脾去濕兼解毒。荷葉煲水飲用有助去水腫，去濕湯水在夏天期間可助利水化濕，去水腫及清熱消暑。

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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荷葉：味苦、澀，性平。功能清暑利濕，升陽止血。

粉葛：味甘、辛，涼，助解肌退熱，透發麻疹，生津止渴、止瀉。

赤小豆：性平，味甘酸。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒，去濕力較紅豆好。

扁豆：性微溫，味甘。可健脾，化濕，消暑。

粟米：味甘、鹹，性涼。健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。

紅蘿蔔：性味甘平，可健脾、化滯，治消化不良，久痢，咳嗽。

蜜棗：性味溫甘，補脾和胃，益氣生津，養血安神，解藥毒。

註冊中醫師潘仲恆「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」可清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。如有疑問，請向中醫師諮詢。



荷葉粉葛扁豆赤小豆湯，適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。

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蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

材料︰

蓮藕1條

綠豆1両

赤小豆1両

薏仁1両

蓮子1両

荷葉1塊

水3公升

做法︰

1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。

3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

夏天湯水食譜｜荷葉冬瓜薏仁湯 消暑清熱去水腫有益瘦身

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

材料：

荷葉1/4張

冬瓜300克

薏仁38克

扁豆76克

薑2大片

水2.5公升

鹽適量

做法：

1.洗淨薏仁及扁豆，加水浸泡，放入冰格至結冰備用。

2.剪開荷葉，用1/4張，洗淨及浸軟。

3.冬瓜及薑不去皮洗淨，切塊。

4.加水入湯鍋煲滾，放入全部湯料。

5.轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。