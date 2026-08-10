消暑湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯清熱健脾去水腫 1類人不宜
消暑湯水食譜｜夏天湯水荷葉粉葛扁豆赤小豆湯清熱生津，消暑化濕，適合一家大細。食譜材料簡單，家常湯水一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。
攝影：尹嘉蔚
消暑湯水食譜｜夏天宜清淡 消水腫
炎熱天氣使人汗流浹背，心煩氣躁，有謂「暑氣通於心，汗為心之液。」夏天飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油。此外，也不可貪涼貪凍，時令瓜果也不可多吃。《頤身集》記載：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」消暑湯水最適合夏天，不同的食材配搭，可衍生其他有益身體的功效，例如消水腫、清熱及解毒。
消暑湯水食譜｜粉葛扁豆赤小豆 健脾去濕消水腫
扁豆、赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。粉葛又名葛根，平和微涼，可健脾去濕兼解毒。荷葉煲水飲用有助去水腫，去濕湯水在夏天期間可助利水化濕，去水腫及清熱消暑。
按圖了解此湯的食材療效：
荷葉：味苦、澀，性平。功能清暑利濕，升陽止血。
粉葛：味甘、辛，涼，助解肌退熱，透發麻疹，生津止渴、止瀉。
赤小豆：性平，味甘酸。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒，去濕力較紅豆好。
扁豆：性微溫，味甘。可健脾，化濕，消暑。
粟米：味甘、鹹，性涼。健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。
紅蘿蔔：性味甘平，可健脾、化滯，治消化不良，久痢，咳嗽。
蜜棗：性味溫甘，補脾和胃，益氣生津，養血安神，解藥毒。
註冊中醫師潘仲恆「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」可清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。如有疑問，請向中醫師諮詢。
蓮藕綠豆薏仁湯食譜
材料︰
蓮藕1條
綠豆1両
赤小豆1両
薏仁1両
蓮子1両
荷葉1塊
水3公升
做法︰
1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。
2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。
3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。
4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。
荷葉冬瓜薏仁湯食譜
材料：
荷葉1/4張
冬瓜300克
薏仁38克
扁豆76克
薑2大片
水2.5公升
鹽適量
做法：
1.洗淨薏仁及扁豆，加水浸泡，放入冰格至結冰備用。
2.剪開荷葉，用1/4張，洗淨及浸軟。
3.冬瓜及薑不去皮洗淨，切塊。
4.加水入湯鍋煲滾，放入全部湯料。
5.轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。