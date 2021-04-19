健脾湯水食譜合集｜增免疫力舒筋活氣抗疲勞　20款素湯水有益脾胃

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-19 19:07

中醫經常強調健脾的重要性，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。 《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，去濕的治本之法是「健脾」，若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、睡極不夠、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等跡象。此外，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。

脾胃不好，或由過度勞累或情緒引起，健脾使陽氣足，氣血順，有助解疲勞。少吃生冷，免寒氣傷脾，該多吃溫熱的食物及湯水。（VCG）

脾胃健康飲食及生活習慣

通過一些生活習慣亦可促進脾臟健康，包括慢吃，多咀嚼食物以便消化，飲食定時定量，戒煙酒，注重以蔬菜為主的飲食，減少或甚至不吃加工食品，餐後避免立即喝大量液體，不吃過量的生冷食物及冷飲，多吃煮熟的蔬菜和溫暖的湯水，有利消化之餘也能更好吸收食物的營養。

以下20款素湯水有助健脾、促進脾臟健康、益氣及抗疲勞等︰

老黃瓜茯苓扁豆衣湯

健脾去濕 減春困疲勞

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯有助健脾化濕，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適。一般人可飲，痛風人士不宜。每周飲1至2次。

木瓜栗子粟米湯

健脾養胃 生津止渴一家大細啱飲

木瓜栗子粟米湯食譜

木瓜栗子粟米湯有助健脾養胃，生津止渴。一家大細可飲。一周可飲一湯碗。

四神素湯

湯補元氣 增強免疫力防流感

四神素湯食譜

四神素湯可健脾胃、補腎、利濕，非常適合潮濕的香港。經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用。特別在流感季節，「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。此四味藥材（薏仁、蓮子、茨實、山藥）有抗癌的功效，適合癌症患者或一般人平時飲用，一星期可服2-3湯碗。

土茯苓淮山牛蒡湯

健脾袪濕 紓緩濕疹痕癢

土茯苓淮山牛蒡湯食譜

土茯苓淮山牛蒡湯，健脾胃、去濕，非根治濕疹病，但有助減輕濕疹皮膚痕癢，紓緩不適。此湯一星期飲1-2湯碗。

五指毛桃赤扁豆湯

補肺益氣 健脾祛濕 適合大人細路

五指毛桃赤扁湯豆食譜

五指毛桃赤扁豆湯補而不燥，助健脾去濕，補肺益氣。適合一家大小飲用。痛風患者忌飲此湯。一周可飲2-3湯碗。

蓮藕馬蹄百合湯

健脾和胃 養陰潤燥

蓮藕馬蹄百合湯食譜

蓮藕馬蹄百合湯性味平和，健脾和胃，養陰潤燥。每周可飲一湯碗。此湯脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

清熱解毒 健脾開胃

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯可清熱解毒，健脾開胃。每周可飲一湯碗。此湯屬性較涼，行經女士及孕婦少喝。

青紅蘿蔔椰子湯

益氣健脾 一家大細啱飲

青紅蘿蔔椰子湯食譜

青紅蘿蔔椰子湯可健脾益氣 ，每周可飲2湯碗。此湯平和，一家大細可飲，平日多痰的人士少喝。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯

理氣健脾 化濕消暑

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯有助理氣健脾，化濕消暑，每周可飲2-3湯碗。適合一般人及一家大小飲用，不宜太晚喝湯，免夜尿多，影響睡眠質素。

花生眉豆木瓜雪耳湯

春天保健 去濕健脾 潤肺消滯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

花生眉豆木瓜雪耳湯可去濕健脾，潤肺消滯。一周可飲1-2湯碗。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

鮮甜素湯 健脾補腎補血

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯有健脾補腎、有益氣血的功效，適合體質虛弱人士飲用。此湯一星期可飲用1-2湯碗。

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯

健脾補腎︳滲濕消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯可健脾補腎，利尿滲濕，消水腫，每周飲1-2湯碗。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜，免夜尿多別太晚飲用此湯。

五指毛桃淮山粟米湯

補肺健脾 一家大細皆宜飲用

五指毛桃淮山粟米湯食譜

五指毛桃淮山粟米補而不燥，健脾補肺，適合一家大小飲用。一周可飲2-3 湯碗。痛風患者忌飲此湯。

薯仔眉豆合桃湯

健脾解毒防流感

薯仔合桃眉豆湯食譜

薯仔合桃眉豆湯能健脾和胃，益氣固腎，較適合平性體質，或偏陽虛及怕冷人士。易腹瀉、體質偏熱或更年期的人，服用份量宜少。一星期可飲兩日，每日1碗。如果怕上火，可改用紅棗3粒，合桃12克較好。偏寒、怕冷的人，可一星期喝3至4天，每天1-2碗。

蓮藕栗子合桃湯

不溫不燥 健脾補腎助安神入眠

蓮藕栗子合桃湯食譜

蓮藕栗子合桃湯可以健脾補腎，養心安神，有幫助睡眠的功效。此湯水不溫不燥，老少咸宜，可以一星期飲用1-2湯碗。但蓮藕性偏涼，產婦不宜食用過多。

茶樹菇黑豆合桃湯

養生湯水 有助改善四肢冰冷

茶樹菇黑豆合桃湯食譜

茶樹菇黑豆合桃湯偏溫補，容易上火人士少飲，因有茶樹菇及黑豆，痛風人士不宜飲用。腰痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合。一星期可飲1湯碗。

茯苓白朮冬瓜薏仁湯

健康湯水 利濕清熱 健脾益氣

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

茯苓白朮冬瓜薏仁湯有清熱利濕、健脾益氣的作用，有標本兼治之效，脾胃的消化功能良好，濕氣自然更易排走。此湯屬性稍涼，加薑能緩解冬瓜的寒涼性質。脾胃虛寒、容易腹瀉肚痛的人、痛風、孕婦慎服。一星期可飲用1-2湯碗。

蓮藕眉豆花豆湯

強效去濕 抗疲勞 抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯性質平和，而且有很強健脾補腎的功效，適合一般大眾飲用。對花生過敏、痛風患者、消化系統過弱的人士慎服。此湯一星期可飲用1-2湯碗。

羅漢果菜乾蘿蔔湯

粟米代豬骨 生津健脾 潤肺止咳

羅漢果菜乾蘿蔔湯食譜

羅漢果菜乾蘿蔔湯適合秋天燥熱時服用，可潤肺止咳，健脾和胃，生津止渴。如體質虛寒者可加生薑5片、紅棗3粒，中和湯水偏涼之性。一星期可飲1湯碗。

谷麥牙蘋果腰豆湯

健脾生津 消滯除腹脹

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

谷麥牙蘋果腰豆湯性平，有健脾開胃、和中消食、增加食慾的效用。適合素食者因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。此湯一星期可飲1-2湯碗。

【同場加映】健脾食物25種 黃色食物入脾胃偏甜 益脾抗疲勞氣虛食番薯粟米

按圖了解健脾食物25種，包括蔬菜根類、豆類及五穀類等食物︰