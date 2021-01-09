【健康湯水食譜】圓肉杞子百合湯　養心安神補肝腎2類人士不宜

圓肉杞子百合湯，圓肉、杞子、蓮子、鮮百合、腰果和合桃，六款材料看來像極煮糖水，但其實鹹甜皆宜，也可以煲湯。湯水清甜，湯色淳厚，註冊中醫師潘仲恆解釋圓肉杞子百合湯有助補肝腎，養心安神。 攝影︰尹嘉蔚

圓肉杞子百合湯有助養心安神。

圓肉，即龍眼乾，經常與杞子配搭，用於煮湯、焗茶及煮糖水。潘醫師指圓肉可補益心脾，養血安神；杞子則能補肝腎及明目。湯中能補益肝腎的食材包括蓮子、合桃和腰果。堅果能提升素湯水的甜味，令湯水更有質感，顏色更潤澤。另外，如果用百合來煲湯，建議用鮮百合，在熄火前的15分鐘才放入湯中，避免因久煮而溶化。

圓肉杞子百合湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

註冊中醫師潘仲恆對「圓肉杞子百合湯」之食用建議︰

~圓肉杞子百合湯有助補肝腎，養心安神。 ~平時容易便秘、易有脹氣、腹部脹滿的人士不宜飲用。 ~一周可飲一次。 ~如有疑問，請向中醫師諮詢。

圓肉杞子百合湯，容易便秘、易有脹氣、腹部脹滿的人士不宜飲用。

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