揀蔬菜貼士｜時令莧菜原為宮廷御膳？3大挑選原則這一款最多營養

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-15 18:02

廚藝公社社員廖炯程分享：又到了每攤都可以看到得莧菜（音現菜）季節，菜市場管叫杏菜，是一種現代相當平凡的蔬菜，但數千年前，它可是宮廷御膳，有著《長壽菜》的美名，只有皇室官員才能食用，輾轉幾千年的改朝換代後，流傳至民間普及。市場常見的莧菜有分青莧菜跟白莧菜，兩者的口感及營養成分差異不大，但是有一種比較少流行的紅莧菜。

市場常見的莧菜有分青莧菜跟白莧菜，兩者的口感及營養成分差異不大，但是有一種比較少流通的紅莧菜。（爆料公社授權使用）

都是被內行的客人先挑走，畢竟差不多的價格，多了更多的鐵質與花青素（像是牛奶硬是綁著朱古力牛奶一樣），更超值。澀澀的口感來自超強的鐵質含量，尤其是紅莧菜，是所有蔬菜中含量最高的，更不用說還含有豐富膳食纖維還有高鈣，吃一份莧菜就達標了成人每天鈣攝取量1/3。

中醫說：青莧菜入肝、紅莧菜入心臟真的有科學理論上的支撐啊！常見的烹煮搭配會加上魩仔魚來完成這個組合，適用對象是有：被鄰居說怎麼這麼小隻發育中的幼童、爸媽逼著喝烏骨雞湯想長高轉骨的青少年、懷疑肚子小孩吸掉骨質的懷孕中少婦、茹素中一直被質疑吃肉才夠營養的素食者、有什麼痠痛就被子女說是骨質疏鬆的老人家，很多人不喜歡莧菜的口感，但是想想花幾元買一棵，就能幻想自己是「愛新覺羅溥儀」桌上的嘉賓，實在很符合潮流的小確幸啊。

▼莧菜挑選原則及網民回應（按圖看清👇👇👇）

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