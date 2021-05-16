減肥｜斷食瘦身怕復胖？台醫師揭2大關鍵　補充蛋白質必吃這道菜

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-16 15:02

斷食減重法正流行，例如168斷食、186斷食、52斷食法，都需要嚴格遵守禁食時段，只集中在特定時間進食。但有些人在進食時段內不小心吃錯了，體重一下子就回升，或是一結束斷食法就復胖，究竟該怎麼吃？

擔心溜溜球效應？醫師曝2大關鍵

減重族最怕復胖，台灣減重醫師邱正宏指出，復胖的原因在於減重期間熱量攝取太少，肌肉耗損掉了，整個代謝就下降；只要能做到運動、補充蛋白質2大關鍵，幫助增加肌肉量，就能避免代謝下降而復胖。

台灣營養師宋明樺也指出，斷食減重法容易出現「溜溜球效應」，甚至有些人會忽胖忽瘦，其實都是因為在短暫的進食期間沒有掌握到正確的營養，以為可以隨便吃、盡情吃，導致一旦停止斷食就復胖。

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10款蒟蒻麵營養比較，有一款0醣0卡（以1包計算）：

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補充蛋白質 必吃「彩虹蔬菜蛋」

斷食減重該怎麼吃？台灣生機飲食專家王明勇指出，重點在於熱量不能太高，又要盡量攝取各種食材營養，更要吃得美味、滿足食慾。因此他推薦大家一道「彩虹蔬菜蛋」，料理方式簡單，不用做高難度的翻面步驟，所有人都能成功上菜！

彩虹蔬菜蛋（點擊下圖看清！👇👇👇）

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