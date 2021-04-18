天貝冷知識｜素食界最新寵兒比豆腐更受歡迎？味道似堅果、香菇

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-04-18 15:02

天貝（tempeh），你聽過嗎？不是扇貝，更不是仙貝。外型似緊實的豆皮，又像鋪蓋了一粒粒的的豆子，乍看以為是某種加工零食的它，其實是一種發源於印尼爪哇，將黃豆去皮、煮熟再發酵製成的食品，又名天培、丹貝。

素食天堂的新寵兒：天貝

台北被CNN評選「十大素食友善城市」之一、依據「世界素食人口報告」調查，台灣在2020年素食人口突破300萬人，約佔總人口13%。根據《食力》數據資料統計，台灣2020年蔬食潛在客群也達664萬人！

伊布天貝王的「黑豆天貝」產品獲得台灣首屆綠色餐飲指南「年度最佳商品」。（IG＠yibutempeh）

不管是因為信仰、健康、環境還是人道考量，台灣素食選擇多樣，廣納各式蔬果、菇類，穀物，而最令蔬食族群擔心容易攝取不足的「蛋白質」也在豐富的大豆製品中找到解答：早餐喝豆漿、中午加料豆腐豆皮、甜點還可以來點豆花，宵夜更能啃個豆乾。

而現在更多年輕人吃素，其中全球最新潮食材就是天貝。這股風潮也吹進了台灣，2021年3月21日台灣首屆綠色餐飲指南將「伊布天貝王（黑豆天貝）」評選為「年度最佳商品」，可見天貝商品在台灣商業化的發展已經起步。

▼天貝比豆腐更有味道？（點擊下圖看清👇👇👇）

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歐美媒體：天貝比豆腐更酷、更帶味！

疫情碰上蔬食風潮興起，自2020年各國封城政策以來，美國網路的「豆腐」搜尋量翻倍，據Nielsen統計，2020上半年豆腐銷售量比以往增加40%。便宜又多變的豆製品，順理成章變為美國蔬食最新食材。

只不過，也有許多人不那麼喜歡豆腐的味道，對於西方人來說，天貝因為有類似堅果、香菇的味道，而且更有嚼勁，比起口感「平淡」的豆腐更能成為替代肉的明日之星。

美國媒體Body and Soul形容：「天貝是豆腐比較酷的表哥！」

「天貝口感近似於鳥結糖，帶點嚼勁，甚至像是陳年的羊奶芝士。」法國地區的時尚雜誌Marie-Claire寫到。

市場研調機構Morder Intelligence預估，天貝全球市場每年將以7%的成長率持續增長，美國是目前天貝的最大市場，當地第一家天貝生產商Tempeh Works於1979年創立，40年內已經遍佈於全國1萬8500家經銷商，因此天貝在美國目前已不算罕見食品。未來在台灣、香港是否能將更常見到天貝的身影？Morder Intelligence也預估亞太地區將是接下來成長最快的市場。

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英國首家天貝食品新創公司 3月甫獲千萬投資

2021年3月10日英國素食新創Better Nature獲40萬英鎊資金專門投入研發天貝食品，也將成為英國首家把天貝帶入主流市場的企業，而英國向來是植物基發展最好的市場。

「我們不缺令人崇拜的植物基食品品牌，現在有很多公司正把吃素變成一件很『性感』的事。」創辦人兼執行長Christopher King說：「可是，他們缺乏一個特殊的食材，而天貝正是一個全天然、超營養，而且完美符合現今全天然植物基標準的食材。」

不管是在因環保意識興起而盛行蔬食的歐美，還是各項素食選擇本就多元的台灣，口感新奇又健康的天貝正逐漸展露頭角。

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參考資料： - What’s the Difference Between Tempeh and Tofu? - Better Nature raises over £400k to take tempeh into the mainstream - Tofu sales skyrocket during the pandemic, as consumers search for affordable meat alternatives

延伸閱讀：

為什麼這種印尼食品會被視為「超級食物」？快來認識高營養CP值的天貝！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：豆腐，皮請繃緊！素食界最新寵兒「天貝」來了！】