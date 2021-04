天貝冷知識｜素食界最新寵兒比豆腐更受歡迎？味道似堅果、香菇

素食天堂的新寵兒:天貝

台北被CNN評選「十大素食友善城市」之一、依據「世界素食人口報告」調查,台灣在2020年素食人口突破300萬人,約佔總人口13%。根據《食力》數據資料統計,台灣2020年蔬食潛在客群也達664萬人!

不管是因為信仰、健康、環境還是人道考量,台灣素食選擇多樣,廣納各式蔬果、菇類,穀物,而最令蔬食族群擔心容易攝取不足的「蛋白質」也在豐富的大豆製品中找到解答:早餐喝豆漿、中午加料豆腐豆皮、甜點還可以來點豆花,宵夜更能啃個豆乾。

而現在更多年輕人吃素,其中全球最新潮食材就是天貝。這股風潮也吹進了台灣,2021年3月21日台灣首屆綠色餐飲指南將「伊布天貝王(黑豆天貝)」評選為「年度最佳商品」,可見天貝商品在台灣商業化的發展已經起步。

歐美媒體:天貝比豆腐更酷、更帶味!

疫情碰上蔬食風潮興起,自2020年各國封城政策以來,美國網路的「豆腐」搜尋量翻倍,據Nielsen統計,2020上半年豆腐銷售量比以往增加40%。便宜又多變的豆製品,順理成章變為美國蔬食最新食材。

只不過,也有許多人不那麼喜歡豆腐的味道,對於西方人來說,天貝因為有類似堅果、香菇的味道,而且更有嚼勁,比起口感「平淡」的豆腐更能成為替代肉的明日之星。

美國媒體Body and Soul形容:「天貝是豆腐比較酷的表哥!」

「天貝口感近似於鳥結糖,帶點嚼勁,甚至像是陳年的羊奶芝士。」法國地區的時尚雜誌Marie-Claire寫到。

市場研調機構Morder Intelligence預估,天貝全球市場每年將以7%的成長率持續增長,美國是目前天貝的最大市場,當地第一家天貝生產商Tempeh Works於1979年創立,40年內已經遍佈於全國1萬8500家經銷商,因此天貝在美國目前已不算罕見食品。未來在台灣、香港是否能將更常見到天貝的身影?Morder Intelligence也預估亞太地區將是接下來成長最快的市場。

英國首家天貝食品新創公司 3月甫獲千萬投資

2021年3月10日英國素食新創Better Nature獲40萬英鎊資金專門投入研發天貝食品,也將成為英國首家把天貝帶入主流市場的企業,而英國向來是植物基發展最好的市場。

「我們不缺令人崇拜的植物基食品品牌,現在有很多公司正把吃素變成一件很『性感』的事。」創辦人兼執行長Christopher King說:「可是,他們缺乏一個特殊的食材,而天貝正是一個全天然、超營養,而且完美符合現今全天然植物基標準的食材。」

不管是在因環保意識興起而盛行蔬食的歐美,還是各項素食選擇本就多元的台灣,口感新奇又健康的天貝正逐漸展露頭角。

