蒸餸食譜大全｜25道蒸餸住家菜30分鐘開飯！蒸肉餅蒸水蛋好吃秘訣

25道住家菜蒸餸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉。蒸餸一般較健康及少油，可方便帶飯上班。掌握清蒸好吃的10大秘訣、蒸水蛋及蒸肉餅的成功貼士，輕鬆入廚，自煮住家飯並不困難。



清蒸好吃的10大秘訣做法

食材蒸過後，風味不易流失，可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。不過不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰

有咩餸可以蒸?

以下25道住家菜食譜，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉，用少油煙及快手的清蒸方式來演繹美味的佳餚。

蒸餸食譜—海鮮篇

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌 ︰鮮甜爽彈 只需1個簡單步驟免吐沙

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

豉汁粉絲蒸蟶子食譜

豉汁粉絲蒸蟶子︰微辣惹味 即學處理蟶子內臟技巧

豉汁粉絲蒸蟶子食譜

梅菜蒸鯇魚食譜

梅菜蒸鯇魚做法 ︰梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜

梅菜蒸鯇魚食譜

蒸餸食譜—肉餅篇

陳皮蒸牛肉餅食譜

陳皮蒸牛肉餅做法︰彈牙嫩滑牛豬黃金比例是？加種材料更多肉汁

陳皮蒸牛肉餅食譜

鹹蛋蒸肉餅食譜

鹹蛋蒸肉餅做法 ︰零難度家常菜！加一種食材令豬肉變滑

鹹蛋蒸肉餅食譜

魷魚仔蒸肉餅食譜

魷魚仔蒸肉餅做法 ︰住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...

魷魚仔蒸肉餅食譜

蒸餸食譜—雞蛋篇

三色蛋食譜

三色蒸水蛋做法 ︰蛋控必試！蒸水蛋嫩滑無比一次滿足三個願望！

三色蒸水蛋食譜

肉餅蒸水蛋食譜

肉餅蒸水蛋做法 ︰清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

肉餅蒸水蛋食譜

油炸鬼蒸水蛋食譜

油炸鬼蒸水蛋 ︰ 窮人智慧家常菜 抵食美味15分鐘出驚喜！

油炸鬼蒸水蛋食譜

按圖有「蒸水蛋」5大貼士嫩滑嫩平整零失敗︰

蒸餸食譜—排骨篇

蒜蓉蒸排骨食譜

蒜蓉蒸排骨︰炒過蒜蓉最惹味！蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣

南瓜蒸排骨食譜

南瓜蒸排骨 ︰入門級家常菜 蒸排骨送飯一流

南瓜蒸排骨食譜

梅子麵豉蒸排骨食譜

梅子麵豉蒸排骨 ︰酸甜惹味 防癌抗氧化

梅子麵豉蒸排骨食譜

蒸餸食譜—肉類篇

冬菇雲耳蒸雞食譜

冬菇雲耳蒸雞 ︰ 簡易清蒸家常菜 紅棗養顏香甜嫩滑

冬菇雲耳蒸雞食譜

椒絲腐乳蒸雞食譜

椒絲腐乳蒸雞 ︰懶人必學家常小菜 鹹香惹味腐乳汁配滑雞

椒絲腐乳蒸雞食譜

榨菜蒸豬肉食譜

榨菜蒸豬肉 ︰惹味下飯家常菜 兩個方法避免榨菜過鹹

榨菜蒸豬肉食譜

蒸餸食譜—豆腐篇

老少平安食譜

老少平安 ︰ 豆腐雞蛋魚肉搗爛蒸 10分鐘有得食！

老少平安食譜

豉汁帶子蒸豆腐

豉汁帶子蒸豆腐 ︰ 低卡惹味 低溫解凍帶子2大好處！

豉汁帶子蒸豆腐食譜

肉碎蒸豆腐食譜

肉碎蒸豆腐 ︰低卡有營 輕便家常菜$20都唔使！

肉碎蒸豆腐食譜

蒸餸食譜—蔬菜篇

千張旺菜卷食譜

千張旺菜卷︰低醣低卡簡易住家菜 清爽不鬆散4大貼士

千張旺菜卷食譜

肉碎蒸茄子食譜

肉碎蒸茄子︰軟腍吸汁好下飯 蒸前多一個步驟茄子不變黑！

金銀蒜蒸勝瓜食譜

金銀蒜蒸勝瓜︰消暑開胃 揀靚勝瓜最重要搖一搖！

金銀蒜蒸勝瓜食譜

梅菜蒸菜心食譜

梅菜蒸菜心 ︰清中帶甜 跟林青霞吃蒸菜健康養生

梅菜蒸菜心食譜

蒸餸食譜—素肉篇

金針雲耳蒸素雞食譜

金針雲耳蒸素雞︰惹味下飯菜 一人便當帶飯簡易健康

金針雲耳蒸素雞食譜

冬菇馬蹄蒸素肉餅食譜

冬菇馬蹄蒸素肉餅︰香軟汁多4大秘訣 15分鐘快手開飯

冬菇馬蹄蒸素肉餅食譜

按下圖睇4項秘訣蒸出香軟多汁的素肉餅︰

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

豉汁南瓜蒸粉皮 ︰ 簡易住家菜 媲美排骨陳村粉咁惹味！