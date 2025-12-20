蒸餸食譜大全｜25道蒸餸住家菜30分鐘開飯！蒸肉餅蒸水蛋好吃秘訣
撰文：尹嘉蔚
出版：更新：
25道住家菜蒸餸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉。蒸餸一般較健康及少油，可方便帶飯上班。掌握清蒸好吃的10大秘訣、蒸水蛋及蒸肉餅的成功貼士，輕鬆入廚，自煮住家飯並不困難。
清蒸好吃的10大秘訣做法
食材蒸過後，風味不易流失，可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。不過不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。
按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰
有咩餸可以蒸?
以下25道住家菜食譜，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉，用少油煙及快手的清蒸方式來演繹美味的佳餚。
蒸餸食譜—海鮮篇
蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜
豉汁粉絲蒸蟶子食譜
梅菜蒸鯇魚食譜
梅菜蒸鯇魚做法 ︰梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜
蒸餸食譜—肉餅篇
陳皮蒸牛肉餅食譜
鹹蛋蒸肉餅食譜
魷魚仔蒸肉餅食譜
魷魚仔蒸肉餅做法 ︰住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...
蒸餸食譜—雞蛋篇
三色蛋食譜
三色蒸水蛋做法 ︰蛋控必試！蒸水蛋嫩滑無比一次滿足三個願望！
肉餅蒸水蛋食譜
油炸鬼蒸水蛋食譜
按圖有「蒸水蛋」5大貼士嫩滑嫩平整零失敗︰
蒸餸食譜—排骨篇
蒜蓉蒸排骨食譜
南瓜蒸排骨食譜
梅子麵豉蒸排骨食譜
蒸餸食譜—肉類篇
冬菇雲耳蒸雞食譜
椒絲腐乳蒸雞食譜
榨菜蒸豬肉食譜
蒸餸食譜—豆腐篇
老少平安食譜
豉汁帶子蒸豆腐
肉碎蒸豆腐食譜
蒸餸食譜—蔬菜篇
千張旺菜卷食譜
肉碎蒸茄子食譜
金銀蒜蒸勝瓜食譜
梅菜蒸菜心食譜
蒸餸食譜—素肉篇
金針雲耳蒸素雞食譜
冬菇馬蹄蒸素肉餅食譜
按下圖睇4項秘訣蒸出香軟多汁的素肉餅︰
豉汁南瓜蒸粉皮食譜
