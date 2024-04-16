蒸食譜大全｜免油煙20道惹味菜式加甜品　清蒸8秘訣 注幾多水至啱

蒸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，由素菜、海鮮、豬肉、雞蛋至豆腐，到飯後的各式滋潤甜品，用蒸便可解決。蒸食譜一般較健康及少油，也可方便帶飯上班，即使是蒸餸一樣能做到惹味好下飯。



食材蒸過後，風味不易流失，可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。不過不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

清蒸好吃的8大秘訣

蒸餸有時也不一定完全蓋合，有時也需要微微錯開，疏走熱氣。（資料圖片）

1 推薦食材：適蒸的食材如穀類、芋頭、豆腐、雞蛋、菇類、肉及魚。

2 下鍋時間：要待水滾，蒸氣冒出後才將食材下鍋。否則蒸氣遇到低溫的食材表面便冷卻，造成水滴，菜式便容易水汪汪。

3 醃製準備：蒸的食材宜預先醃過。

4 提升味道：菜式蒸完後，可利用調味料、醬汁、勾芡來提升味道。

5 爐具選擇：不一定用蒸籠，一般大鍋、湯鍋也可用來蒸餸。

6 多少水量：容器放入鍋子後，注入的熱水宜淹至容器1/3的高度。

7 鍋蓋調節：鍋蓋有需要時，也可將蓋子稍微錯開。

8 蒸煮溫度：雞蛋以細火蒸，溫度約在攝氏90度，慢慢將菜餚加熱，而魚及海鮮一般以大火先蒸熟。

以下20道食譜，包括素菜、海鮮、豬肉、雞蛋、豆腐及甜品，用蒸來演繹美味的佳餚。

素菜

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參考資料︰家常菜的美味科學．松本仲子