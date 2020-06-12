【金菇炒肉絲食譜】15分鐘佐飯菜　多做1步留住營養強記憶降血脂

金菇炒肉絲絕對是一道可以常常煮的家常菜，有菜有肉又惹味，而且步驟簡單，只需15分鐘就煮好，很適合新手去煮。金菇有「智力菇」之稱，因為它對健康有益，並能增強記憶力，原來只要在烹調時多加1個步驟，便更能留住營養！

金菇是一種又平又有益的食材，又名益智菇、智力菇等，它蘊含豐富營養，如：提升記憶力、降膽固醇、增強免疫力等。不知道大家平時習慣何種食法？大部分人通常會於吃火鍋時烚煮金菇，我家有時候亦會炸金菇，但原來留住金菇營養，首選必定是湯煮或炒。金菇內的營養成分為水溶性，適合煮味噌湯、火鍋等，如果像今次般炒金菇的話，可以在加金菇後下點水，一方面更能釋出營養，另一方面更易把金菇煮腍，而且金菇本身的質地，無需加生粉已能做到勾芡效果。

這個小菜很短時間就能炒好，用了蠔油、麻油和糖調味，甜甜的更好佐飯。

講完金菇就講肉絲，筆者買了一件脢頭肉切絲，其肉質軟腍的特性很適合炒餸，另外亦可用豬柳代替。金菇和肉絲分別切成相若的長度，吃起來更方便。要留意的是，菇菌的細胞壁偏堅硬，記得徹底煮熟，方能讓人體吸收。

如果想了解其他豬肉部位的用途及如何分辨，可參考以下文章：

【入廚貼士】煲湯豬肉5大部位點用至啱？附大廚教學及正確氽水法

金菇炒肉絲食譜

健康小貼士：

金菇有豐富的維他命、礦物質及人體所需的氨基酸，也屬低熱量高蛋白食物，有豐富的鉀質及纖維，纖維量更比椰菜高兩倍，一直被納入幫助減重的日常膳食中。不過，由於菇菌類是高嘌呤食品，高尿酸或痛風人士吃得過量會引起痛風；而患有腎病或腸胃不適者，也要適可而止。

相關食譜：

【金菇肥牛卷食譜】自製3料照燒汁 火鍋材料變惹味便當

金菇肥牛卷食譜

【秋葵炒肉碎食譜】護眼防癌潤腸防便秘 15分鐘營養小炒

秋葵炒肉碎食譜

攝影、攝錄：黃浩謙、詹郭敏

剪接：詹郭敏、呂榮棟

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐）提供：德國寶