雪糕檢測｜Dryers雀巢12款安全食用　不含類雌激素減致癌不育風險

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-02 21:00

雪糕是夏日的消暑佳品，但雪糕當中含有添加成分，這些成分或會為人體帶來負面影響。水中銀（小魚親測）曾經從本港各大超市，包括百佳、city'super、一田百貨及7-11便利店選購了9個雪糕品牌，例如Nestle、Haagen-Dazs、Dryers、MOVENPICK及LILY & RAN等，共29款雪糕樣本作毒性檢測。當中有12個（41%）雪糕樣本品質卓越，沒有發現毒物，獲「綠魚」標籤。

水中銀（小魚親測）曾經從本港各大超市選購共29款雪糕樣本作毒性檢測，當中有12款獲「綠魚」標籤，品質卓越。（尹嘉蔚攝）

12款安全雪糕名單

其餘7個（24%）樣本品質基本合格，獲「黃魚」標籤，剩下10個（35%）樣本品質有待改善，標籤為「紅魚」。仔細查看檢測結果，高價（$21.7或以上 /100毫升）雪糕的紅魚比例高企，而大部分低價（$19.6或以下/100毫升）與中價（$19.6至$21.7/100毫升）雪糕的安全質量亦不理想，綠魚比例低於一半，在選購雪糕時價格及安全質量未必成正比。就雪糕樣本生產地而言，超過六成的檢測樣本產自香港，其餘為法國、瑞士及新西蘭，以瑞士為原產地的產品安全性較優勝。

請按下圖了解12款最安全雪糕名單（由售價低至高排列）︰

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類雌激素對人體影響

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示於是次檢測中，23個樣本均通過慢性毒物（類雌激素）測試，其餘6個紅魚樣本則未能通過。早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。青少年、發育中的兒童、嬰兒及孕婦，最易受類雌激素影響。若人體攝入過多類雌激素，可能引起各種疾病，對於兒童或致早熟，例如乳房過早脹大或9歲前有月經等徵狀。類雌激素的危害也包括與致癌、神經系統紊亂及糖尿病有關。

請按下圖了解長期過多攝入類雌激素對人體的影響︰

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穩定劑和增稠劑成分

是次29個檢測樣本中，最常見的添加劑成分有瓜爾膠（出現於22個樣本）、卡拉膠（出現於15樣本）及槐豆膠（出現於15樣本），按照多國法規所規定的範圍內使用，適量的添加劑不構成直接的健康風險，但當多種添加劑與原料混合時，不排除出現毒性效應，影響雪糕的食用安全。現時，歐盟食品安全局規定，4個月以下的嬰兒食品不能使用卡拉膠；歐盟食品安全局（ESFA）在2017年報告指出黃原膠可能含鉛、砷、鎘和汞等重金屬，計劃修訂重金屬限量，確保黃原膠不會成為食物中毒的來源。

本港營養師建議懷孕婦女、兒童及長者應避免進食軟雪糕，並選購質量高及妥善儲存的硬雪糕。（VCG）

食用色素及防腐劑

至於食用色素及防腐劑亦普遍使用於雪糕生產上，以色素為例，可以是天然或人工合成，過去有研究指，兒童攝入太多色素可能會引致過度活躍，影響情緒。是次報告中亦引述本港營養師李杏榆指，很多家長或只在意兒童進食雪糕的安全性，但長者及孕婦其實也需慎吃，因為雪糕的製造、運送和製冷過程均可能提高雪糕的含菌量，當中有大腸桿菌或李斯特菌，建議懷孕婦女、兒童及長者應避免進食軟雪糕，並選購質量高及妥善儲存的硬雪糕。至於對奶固體及牛奶敏感的人士，多吃雪糕容易刺激腸胃，導致肚瀉，提議選購以乳酪成分為主的雪糕，乳酪同時富含益生菌，有益腸道健康。

【同場加映】牛奶檢測8款不含類雌激素 安全飲用減致癌不育風險

水中銀「小魚親測」曾發表牛奶檢測報告，當中有8款牛奶未驗出類雌激素，獲「綠魚」標籤證明品質卓越，符合世衞安全指引，並通過生物毒性測試。當中有常見的品牌可安心飲用。

請按下圖了解2020年8款安全牛奶名單︰

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參考資料︰小魚親測/水中銀