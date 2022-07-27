日本哈密瓜｜夕張王子阿露斯5大品種！挑選4招吃前多做1步更清甜

說到日本水果，一定會讓人想到的就是超高級的「哈密瓜」！雖然大家最熟悉的是北海道的夕張哈密瓜，但其實在日本各地區也有不同品種的哈密瓜。接下來將從一般家庭也能輕易購買的親民品種，到送禮超體面的高級品種一次介紹給你，並說明各品種、產季、挑選哈密瓜的方式等等資訊，喜歡哈密瓜的朋友千萬別錯過這篇！



日本哈密瓜產地、種類介紹

日本哈密瓜栽種面積、生產量最多的都道府縣是茨城縣，一年可採收約4萬噸的哈密瓜，居於第二的是熊本縣及北海道，每年採收量約2萬噸。而因為哈密瓜在日本算是頗為容易種植的一種水果，所以從東北到九州地區都有人栽種哈密瓜。

日本具代表性哈密瓜品種有哪些？（按圖看清）

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一般為人熟知的高級哈密瓜是總稱為「麝香哈密瓜（マスクメロン）」的種類，特徵為濃郁香氣，以及表面呈現網狀的模樣。綠色果肉（青肉種）為阿露斯哈密瓜及安地斯哈密瓜等品種，橙色果肉（赤肉種）則為夕張哈密瓜及紅寶石哈密瓜等種類。

「麝香哈密瓜（マスクメロン）」是高級哈密瓜的總稱。（網上圖片）

表面沒有網紋分布、果肉偏淡白的白肉哈密瓜品種則有「Homerun Melon（ホームランメロン）」或是外圍是黃綠色，中心是橙紅色的「王子哈密瓜（プリンスメロン）」等等。

哈密瓜的栽培方式分為溫室栽培及露天栽培。溫室栽培的哈密瓜不管是溫度、供水都會徹底管理，一株僅留一果栽培，像阿露斯哈密瓜就是用此方法種植的高級哈密瓜。露天栽培的哈密瓜則有種在網室裡的安地斯哈密瓜、夕張哈密瓜，或是在瓜田中覆蓋塑膠布弄成隧道型網室的Homerun、王子哈密瓜。一般來說使用露天栽培的哈密瓜價格會比溫室栽培的哈密瓜便宜。

Homerun Melon（ホームランメロン）屬白肉哈密瓜，表面沒有網紋、果肉偏淡白。（網上圖片）

到日本觀光的其中一個樂趣，就是去知名的哈密瓜產地去品嘗多汁甜美的日本哈密瓜，例如北海道的夕張哈密瓜、茨城的「茨城王者（イバラキング）」、靜岡的阿露斯哈密瓜等等。另外像是Homerun Melon、王子哈密瓜都是日本獨自研發的品種，可以用相較平易的價格買到，很推薦買來吃吃。

王子哈密瓜（プリンスメロン）外圍是黃綠色，中心是橙紅色，是日本獨自研發的品種，價格相對較便宜，很推薦買來吃。（網上圖片）

哈密瓜的等級與品質判定

日本國產的哈密瓜會經由出貨團體的嚴格基準來判定等級與階級，根據哈密瓜的甜度（用測量計判別）、熟度、外觀形狀、有無損傷、網紋分布、顏色等條件來判定等級（品質標準），由最優至普通分別是為「特秀品」＞「秀品」＞「優品」＞「良品」等等。 階級則是單純按照大小、重量來判定，分為S、M、L、2L（或LL）等尺寸。

因此日本市面上的哈密瓜都會標示等級+階級，像是「秀L」、「優2L」等等，方便大家挑選與判斷哈密瓜的品質與尺寸。

日本具代表性哈密瓜品種有哪些？

接下來介紹5種日本代表性的哈密瓜品種，讓大家在挑選日本哈密瓜時能夠有所依據。

1. 阿露斯哈密瓜（アールスメロン）

「阿露斯哈密瓜」是一種高級哈密瓜，又被稱作「麝香哈密瓜（マスクメロン）」，每一株僅會留一個果實來仔細培養。青綠色的果肉非常多汁，甜味出眾。阿露斯哈密瓜可說是哈密瓜王者般的存在，因此在日本常被當作是尊貴禮物饋贈。除了靜岡、茨城、熊本幾個著名哈密瓜產地之外，日本全國也都有栽種。每年盛產季是8月上旬-9月上旬，不過因為阿露斯哈密瓜大多是使用溫室栽培，所以在產季外也能收成，幾乎一整年都買得到。

2. 茨城王者（イバラキング）

「茨城王者」是茨城縣獨創的品種，柔滑的口感、清爽的甜味，高雅的香氣是最大的特徵，嫩綠色的果肉甜度非常高。產季大約是5月上旬-6月上旬，但快的話4月下旬就能在市面上看見，每年都有不少人都引頸期盼一嚐茨城王者哈密瓜的甜美滋味。

3. 夕張哈密瓜（夕張メロン）

「夕張哈密瓜」是北海道夕張市獨家出產的哈密瓜，其果肉顏色在紅肉哈密瓜中也特別鮮豔，吃進嘴裡就像融化一樣軟綿，既甘醇甜美又多汁。每年產季為6月下旬-8月上旬。若是外皮呈現淡黃、蒂頭完全乾枯就表示已完全成熟，可以剖開來吃了。不過要注意夕張哈密瓜比其他品種的哈密瓜更早熟，可要小心別放過熟浪費了。

4. 紅寶石哈密瓜（ルピアレッド）

「紅寶石哈密瓜」除了表面有著細緻美麗的網紋，皮也很薄，果肉在紅肉哈密瓜中屬於比較飽滿的，即使久放吃起來也不軟爛，但是耐心等到成熟後果肉就會變得柔軟綿密，放入口中能滋潤整個味蕾。每年產季為7月-9月。北海道產的紅寶石哈密瓜會連蒂頭出售，茨城縣產的則是會將蒂頭去除。

5. 王子哈密瓜（プリンスメロン）

由日本所培育開發，於1961年誕生的「王子哈密瓜」是一般人也能輕鬆購入的親民價格，因此深受日本一般家庭的愛戴。相較於麝香哈密瓜一顆1kg就要5000日圓以上，王子哈密瓜一顆大概600g-700g，雖然個頭較小，但也只要1000日圓就能購得。王子哈密瓜的果肉靠近外皮的部分是黃綠色，靠近中心籽的部分則是橘紅色。

雖然王子哈密瓜的香氣比較薄弱，但吃起來甜又多汁。在熊本、山形、福井、北海道等地方都有栽培，產季也會根據地區而有所不同，大致上落在5月-6月之間。

請按下圖睇10種日本常見水果的當造期：

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哈密瓜挑選方式

不管有無網紋，要挑到好吃的哈密瓜首先是要看哈密瓜的形狀是否對稱均勻，表面有無損傷或變色，拿起來有一定重量就表示果肉多且多汁。如果是有網紋的哈密瓜，那要看紋路是否均勻，通常愈均勻的會愈好吃。至於網孔的大小並不會影響哈密瓜的甜度，所以只要單純看哈密瓜網紋的分布狀況就可以了。

另外哈密瓜在收成後依然會繼續成熟，所以一般市面上販售的都是還沒熟的哈密瓜，香味也比較沒這麼重。如果你在店裡發現有著濃濃香氣的哈密瓜，那表示那顆哈密瓜可能已經過熟了，建議不要買會比較好。

判斷哈密瓜熟度

一般來說哈密瓜會在出貨後4-5天內擺到店裡販售，因此買來後再放個2-3天會是最好吃的。要注意因為還要讓哈密瓜繼續成熟，所以直接放在室溫中即可，不要冰到雪櫃內。當哈密瓜的底部按壓起來有點軟軟的就差不多可以吃了，建議在吃之前可以再放到雪櫃冰2-3個小時，這樣吃起來會冰冰涼涼的，更能品嘗到哈密瓜的多汁與甜綿。雖說哈密瓜因為有用溫室栽培，不過大概還是5月初-7月間的產量最多，這時候的哈密瓜也會更好吃。

切哈密瓜的方法

1. 切哈密瓜時，首先先將蒂頭及連接蒂頭的部分都一起切掉，因為這一塊會有一點苦味，所以不必覺得切掉浪費喔。

2. 切掉蒂頭部分之後先將菜刀洗一下避免沾到苦味，接著切半後再分切成半圓形的塊狀。

3. 用湯匙將籽的部份去除。

4. 如果不想吃到嘴巴到處都是，那麼沿底部分切成一小塊就能用叉子叉著吃了。

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購買店鋪＆甜點、加工品介紹

日本的超市、百貨公司水果賣場等地方幾乎都有賣，如果是要送禮的話，建議到水果專賣店或是百貨公司購買，這樣能請店家幫忙裝箱，會比較好看。

日本也有提供採哈密瓜的農園，各地方的摘採時期也會有所差異，大致上會在6-9月居多。各個果園提供的採哈密瓜行程也會不一樣，有收穫體驗、哈密瓜吃到飽（任吃）等等，有興趣的話建議事先上網搜尋並預約。

如果不方便自己分切、沒辦法一次吃完一整顆的話，在百貨公司、超市也會有賣已經分切好的哈密瓜，買來就能直接吃。另外也有很多提供哈密瓜上生火腿的前菜、以哈密瓜當作甜點的餐廳。

6月是日本哈密瓜產量最多的時候，這時期有很多咖啡廳或餐廳會提供期間限定的哈密瓜甜點，從常見的新地、蛋糕，到放了哈密瓜的雪葩、鮮忌廉等等，哈密瓜吃好吃滿完全沒有問題。

又甜又香的哈密瓜也很適合加工做成朱古力之類的小點心，如果在超市或便利商店看到哈密瓜口味的點心，買就對啦！

到日本就是要吃哈密瓜！

濃郁的香氣、嫩滑的口感、多汁甘甜的滋味，哈密瓜每一口都足以讓人魂牽夢縈，作為日本高級水果之王完全當之無愧。除了這次介紹的品種之外，日本還有非常多不同的哈密瓜品種，下次去日本就多吃多比較吧！

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