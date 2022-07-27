日本哈密瓜｜夕張王子阿露斯5大品種！挑選4招吃前多做1步更清甜

撰文：LIVE JAPAN
出版：更新：

說到日本水果，一定會讓人想到的就是超高級的「哈密瓜」！雖然大家最熟悉的是北海道的夕張哈密瓜，但其實在日本各地區也有不同品種的哈密瓜。接下來將從一般家庭也能輕易購買的親民品種，到送禮超體面的高級品種一次介紹給你，並說明各品種、產季、挑選哈密瓜的方式等等資訊，喜歡哈密瓜的朋友千萬別錯過這篇！

日本哈密瓜產地、種類介紹

日本哈密瓜栽種面積、生產量最多的都道府縣是茨城縣，一年可採收約4萬噸的哈密瓜，居於第二的是熊本縣及北海道，每年採收量約2萬噸。而因為哈密瓜在日本算是頗為容易種植的一種水果，所以從東北到九州地區都有人栽種哈密瓜。

日本具代表性哈密瓜品種有哪些？（按圖看清）

+17

一般為人熟知的高級哈密瓜是總稱為「麝香哈密瓜（マスクメロン）」的種類，特徵為濃郁香氣，以及表面呈現網狀的模樣。綠色果肉（青肉種）為阿露斯哈密瓜及安地斯哈密瓜等品種，橙色果肉（赤肉種）則為夕張哈密瓜及紅寶石哈密瓜等種類。

「麝香哈密瓜（マスクメロン）」是高級哈密瓜的總稱。（網上圖片）

表面沒有網紋分布、果肉偏淡白的白肉哈密瓜品種則有「Homerun Melon（ホームランメロン）」或是外圍是黃綠色，中心是橙紅色的「王子哈密瓜（プリンスメロン）」等等。

哈密瓜的栽培方式分為溫室栽培及露天栽培。溫室栽培的哈密瓜不管是溫度、供水都會徹底管理，一株僅留一果栽培，像阿露斯哈密瓜就是用此方法種植的高級哈密瓜。露天栽培的哈密瓜則有種在網室裡的安地斯哈密瓜、夕張哈密瓜，或是在瓜田中覆蓋塑膠布弄成隧道型網室的Homerun、王子哈密瓜。一般來說使用露天栽培的哈密瓜價格會比溫室栽培的哈密瓜便宜。

Homerun Melon（ホームランメロン）屬白肉哈密瓜，表面沒有網紋、果肉偏淡白。（網上圖片）

到日本觀光的其中一個樂趣，就是去知名的哈密瓜產地去品嘗多汁甜美的日本哈密瓜，例如北海道的夕張哈密瓜、茨城的「茨城王者（イバラキング）」、靜岡的阿露斯哈密瓜等等。另外像是Homerun Melon、王子哈密瓜都是日本獨自研發的品種，可以用相較平易的價格買到，很推薦買來吃吃。

王子哈密瓜（プリンスメロン）外圍是黃綠色，中心是橙紅色，是日本獨自研發的品種，價格相對較便宜，很推薦買來吃。（網上圖片）
【哈密瓜Vs蜜瓜】營養大不同邊種維他命C多一倍？附食用5大須知揀哈密瓜貼士｜超甜哈密瓜少人識揀　墜手未最準3線索果臍小更好?

哈密瓜的等級與品質判定

日本國產的哈密瓜會經由出貨團體的嚴格基準來判定等級與階級，根據哈密瓜的甜度（用測量計判別）、熟度、外觀形狀、有無損傷、網紋分布、顏色等條件來判定等級（品質標準），由最優至普通分別是為「特秀品」＞「秀品」＞「優品」＞「良品」等等。 階級則是單純按照大小、重量來判定，分為S、M、L、2L（或LL）等尺寸。

因此日本市面上的哈密瓜都會標示等級+階級，像是「秀L」、「優2L」等等，方便大家挑選與判斷哈密瓜的品質與尺寸。

日本具代表性哈密瓜品種有哪些？

接下來介紹5種日本代表性的哈密瓜品種，讓大家在挑選日本哈密瓜時能夠有所依據。

1. 阿露斯哈密瓜（アールスメロン）

「阿露斯哈密瓜」是一種高級哈密瓜，又被稱作「麝香哈密瓜（マスクメロン）」，每一株僅會留一個果實來仔細培養。青綠色的果肉非常多汁，甜味出眾。阿露斯哈密瓜可說是哈密瓜王者般的存在，因此在日本常被當作是尊貴禮物饋贈。除了靜岡、茨城、熊本幾個著名哈密瓜產地之外，日本全國也都有栽種。每年盛產季是8月上旬-9月上旬，不過因為阿露斯哈密瓜大多是使用溫室栽培，所以在產季外也能收成，幾乎一整年都買得到。

2. 茨城王者（イバラキング）

「茨城王者」是茨城縣獨創的品種，柔滑的口感、清爽的甜味，高雅的香氣是最大的特徵，嫩綠色的果肉甜度非常高。產季大約是5月上旬-6月上旬，但快的話4月下旬就能在市面上看見，每年都有不少人都引頸期盼一嚐茨城王者哈密瓜的甜美滋味。

3. 夕張哈密瓜（夕張メロン）

「夕張哈密瓜」是北海道夕張市獨家出產的哈密瓜，其果肉顏色在紅肉哈密瓜中也特別鮮豔，吃進嘴裡就像融化一樣軟綿，既甘醇甜美又多汁。每年產季為6月下旬-8月上旬。若是外皮呈現淡黃、蒂頭完全乾枯就表示已完全成熟，可以剖開來吃了。不過要注意夕張哈密瓜比其他品種的哈密瓜更早熟，可要小心別放過熟浪費了。

4. 紅寶石哈密瓜（ルピアレッド）

「紅寶石哈密瓜」除了表面有著細緻美麗的網紋，皮也很薄，果肉在紅肉哈密瓜中屬於比較飽滿的，即使久放吃起來也不軟爛，但是耐心等到成熟後果肉就會變得柔軟綿密，放入口中能滋潤整個味蕾。每年產季為7月-9月。北海道產的紅寶石哈密瓜會連蒂頭出售，茨城縣產的則是會將蒂頭去除。

5. 王子哈密瓜（プリンスメロン）

由日本所培育開發，於1961年誕生的「王子哈密瓜」是一般人也能輕鬆購入的親民價格，因此深受日本一般家庭的愛戴。相較於麝香哈密瓜一顆1kg就要5000日圓以上，王子哈密瓜一顆大概600g-700g，雖然個頭較小，但也只要1000日圓就能購得。王子哈密瓜的果肉靠近外皮的部分是黃綠色，靠近中心籽的部分則是橘紅色。

雖然王子哈密瓜的香氣比較薄弱，但吃起來甜又多汁。在熊本、山形、福井、北海道等地方都有栽培，產季也會根據地區而有所不同，大致上落在5月-6月之間。

請按下圖睇10種日本常見水果的當造期：

+5

相關文章：【日本水果】日本人不當水果是糧食西瓜係奢侈品？揭昂貴3大原因

哈密瓜挑選方式

不管有無網紋，要挑到好吃的哈密瓜首先是要看哈密瓜的形狀是否對稱均勻表面有無損傷或變色，拿起來有一定重量就表示果肉多且多汁。如果是有網紋的哈密瓜，那要看紋路是否均勻，通常愈均勻的會愈好吃。至於網孔的大小並不會影響哈密瓜的甜度，所以只要單純看哈密瓜網紋的分布狀況就可以了。

另外哈密瓜在收成後依然會繼續成熟，所以一般市面上販售的都是還沒熟的哈密瓜，香味也比較沒這麼重。如果你在店裡發現有著濃濃香氣的哈密瓜，那表示那顆哈密瓜可能已經過熟了，建議不要買會比較好。

判斷哈密瓜熟度

一般來說哈密瓜會在出貨後4-5天內擺到店裡販售，因此買來後再放個2-3天會是最好吃的。要注意因為還要讓哈密瓜繼續成熟，所以直接放在室溫中即可，不要冰到雪櫃內。當哈密瓜的底部按壓起來有點軟軟的就差不多可以吃了，建議在吃之前可以再放到雪櫃冰2-3個小時，這樣吃起來會冰冰涼涼的，更能品嘗到哈密瓜的多汁與甜綿。雖說哈密瓜因為有用溫室栽培，不過大概還是5月初-7月間的產量最多，這時候的哈密瓜也會更好吃。

切哈密瓜的方法

1. 切哈密瓜時，首先先將蒂頭及連接蒂頭的部分都一起切掉，因為這一塊會有一點苦味，所以不必覺得切掉浪費喔。

2. 切掉蒂頭部分之後先將菜刀洗一下避免沾到苦味，接著切半後再分切成半圓形的塊狀。

3. 用湯匙將籽的部份去除。

4. 如果不想吃到嘴巴到處都是，那麼沿底部分切成一小塊就能用叉子叉著吃了。

日本YouTuber秋山燿平解釋日本水果價格高昂的原因：

+10

相關文章：【日本水果】日本人不當水果是糧食西瓜係奢侈品？揭昂貴3大原因

購買店鋪＆甜點、加工品介紹

日本的超市、百貨公司水果賣場等地方幾乎都有賣，如果是要送禮的話，建議到水果專賣店或是百貨公司購買，這樣能請店家幫忙裝箱，會比較好看。

日本也有提供採哈密瓜的農園，各地方的摘採時期也會有所差異，大致上會在6-9月居多。各個果園提供的採哈密瓜行程也會不一樣，有收穫體驗、哈密瓜吃到飽（任吃）等等，有興趣的話建議事先上網搜尋並預約。

如果不方便自己分切、沒辦法一次吃完一整顆的話，在百貨公司、超市也會有賣已經分切好的哈密瓜，買來就能直接吃。另外也有很多提供哈密瓜上生火腿的前菜、以哈密瓜當作甜點的餐廳。

6月是日本哈密瓜產量最多的時候，這時期有很多咖啡廳或餐廳會提供期間限定的哈密瓜甜點，從常見的新地、蛋糕，到放了哈密瓜的雪葩、鮮忌廉等等，哈密瓜吃好吃滿完全沒有問題。

又甜又香的哈密瓜也很適合加工做成朱古力之類的小點心，如果在超市或便利商店看到哈密瓜口味的點心，買就對啦！

到日本就是要吃哈密瓜！

濃郁的香氣、嫩滑的口感、多汁甘甜的滋味，哈密瓜每一口都足以讓人魂牽夢縈，作為日本高級水果之王完全當之無愧。除了這次介紹的品種之外，日本還有非常多不同的哈密瓜品種，下次去日本就多吃多比較吧！

水果陷阱 | 西瓜低卡過火龍果？愈甜愈高卡是錯13款生果熱量清單致肥陷阱｜水果茶比珍奶健康？營養師揭4類台飲熱量最高是這果茶揀水果貼士｜日圓下跌日本水果平賣　專家教揀最甜香印蜜瓜草莓..【入廚貼士】日本水果名店店長親授　3步驟延長提子保鮮期增甜度揀水果貼士｜香蕉營養豐富要選直還是彎？果農揭露兩種差別不挑錯【柑橘營養】防癌補腦美肌護心臟眼睛　柑橘類水果8大健康好處

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

台日水果大對決！日本必吃VS.台灣常見、日本卻不容易吃到的水果9選

麝香葡萄、巨峰葡萄之外還有？一起認識日本的人氣葡萄品種

食物冷知識
生果
食物解碼
LIVE JAPAN
01教煮
你可能感興趣