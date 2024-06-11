蜜瓜、哈密瓜唸起來一字之差，蜜與密亦最易弄錯；看起來皺皮不皺皮、綠色橙色你又懂分辨嗎？其實就連營養和味道亦略有不同，現在就一文搞清蜜瓜與哈密瓜之間的分別。



蜜瓜外皮光滑 果肉淺綠

蜜瓜（Melon／Honeydew Melon）又名香瓜，產於美國、意大利、以色列、日本和南非等地，當造期為5-9月，外表較光滑果皮亦較淺，果肉是淺綠色。

蜜瓜味甘性涼，有潤肺養顏、生津止渴功效。（資料圖片）

哈密瓜外皮網狀粗糙 果肉橙色

哈密瓜（Muskmelon／Cantaloupe）盛產於中國新疆，由於新疆哈密市所產最為著名，故稱此瓜為哈密瓜。它的當造期為7-9月，外表呈網狀花紋及較粗糙，果肉是橙色。

哈密瓜甜度較低，質感較軟。（視覺中國）

雖然外形上兩款瓜都有明顯的分別，但是總括而言兩者都有一定的營養提供，按圖看蜜瓜及哈密瓜的共同好處：

蜜瓜及哈密瓜相同好處

1. 纖維豐富易消化

蜜瓜及哈密瓜同樣都有大量的纖維，一杯（約170克）已切粒的，能夠提供1.5克的纖維，即是佔日常建議攝取量的6%，對於胃部不適者來說此分量的纖維更容易接受，促進良好的消化。

2. 抗炎護膚抗氧化

當中含有的植物多酚對皮膚有明顯的抗氧化和抗炎功能。特別可以減輕過度日曬對皮膚的有害影響。

3. 助減肥減心臟病風險

吃富含植物多酚的生果可以減少體內的氧化損傷和炎症，間接減低肥胖、心臟病和糖尿病的形成。

4. 助預防腦退化乳癌

當中的β-胡蘿蔔素有助預防心血管疾病，減腦退化風險，對預防更年期乳癌、胰臟癌等亦有幫助。根據Nutrition Research，從生果吸收的β-胡蘿蔔素和茄紅素比蔬棻類的更好，因為身體會容易吸收此類抗氧化劑。

哈密瓜含有的維他命C是蜜瓜的2倍；維他命A更多出60倍！（iStock）

哈密瓜維他命A比蜜瓜多60倍！維他命C多1倍

蜜瓜及哈密瓜的營養如此多，大部分的營養及成分也相近，但要數到最不同之處是兩者的維他命A、C的含量！以100克的分量計，蜜瓜的維他命C含量是佔日常建議攝取量的30%；而哈密瓜的維他命C數量是佔日常建議攝取量的61%，足足多出1倍！維他命A的數值更驚人，蜜瓜含有的維他命A數量是佔日常建議攝取量的1%；而哈密瓜的維他命A數量是佔日常建議攝取量的68%，超出逾60倍。

維他命A對於眼睛有一定的好處，有助維持眼睛健康及預防年老視力減退的影響。維他命C除了可以增強免疫系統功能外，對女士來說更是一大重要營養素，因為維他命C有助膠原蛋白的生產，可以保護皮膚免受陽光傷害。

蜜瓜的味道會較甜，哈密瓜質感較軟。（資料圖片）

總括而言，最容易分清蜜瓜和哈密瓜的方法：



（1）用英文名判斷。

（2）留意其外皮是否平滑有光澤或是帶網紋。

（3）果肉方面，蜜瓜的味道會較甜，質感較實；哈密瓜甜度較低，質感較軟，若配搭風乾火腿食用，以哈密瓜較佳。

（4）當中的營養分別便是維他命A及C的含量。

蜜瓜、哈密瓜選擇及食用4大注意事項：

1. 徹底清潔表皮 哈密瓜易藏菌

營養上哈密瓜比蜜瓜有更高的維他命C，但因其網狀花紋令表皮容易沾上有害細菌，食用前一定要清洗乾淨表皮，建議用專用刷子清洗。

哈密瓜網狀表皮容易藏菌，食用前一定要清洗乾淨表皮。（Pixabay@PublicDomainImages）

2. 蜜瓜T型果椗看成熟度

選擇靚的蜜瓜時要留意T型果椗，如果椗挺身代表果肉未熟，同時也可以留意底部，如按下是硬身代表未熟透；如按下去是軟得來有彈性，代表蜜瓜熟透。

選擇靚蜜瓜時要留意T型果椗，按下去有彈性，代表蜜瓜熟透。 (圖片來源：Pinterest）

3. 果分高糖尿患者注意食量

不論蜜瓜或哈密瓜，兩者的糖分都十分高，而且以一杯切粒的分量（約170克）為例，.已達至成人每日水果建議攝取量，所以食用時也要注意分量避免攝取過多果糖。哈密瓜及蜜瓜都是中等升糖指數（GI 56-69）生果，糖尿病患者應避免常吃。

蜜瓜或哈密瓜糖分都高，食用時要注意分量。（資料圖片）

4. 涼性水果3類人不宜

哈密瓜及蜜瓜同樣是涼性水果，所以患有腹脹、敏感性咳嗽及產後女士都不宜食用。

哈密瓜及蜜瓜同樣是涼性水果，產後女士不宜食用。（視覺中國）

資料參考：healthline、Nutrition Research、USDA、Nutrients