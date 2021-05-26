護膚食物｜鎖水抗氧化6種食物令皮膚再生　番薯杏仁每天吃幾粒？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-26 09:02

皮膚是我們身體最外層的保護層，油脂鎖住了水分，讓皮膚維持在Q彈、細緻的健康狀況，如果缺少了、水分或是維持皮膚健康所需的營養素，那就會加速皮膚老化，也更容易讓皮膚處於發炎狀態。

保養好肌膚，除了維持良好生活作息，飲食也很重要。以下介紹6種食物，食物中所含的營養素有助於維持皮膚健康。

▼6種食物助維持皮膚健康👇👇👇

一、杏仁

杏仁含有豐富的維他命E，具有抗氧化的功效。有研究顯示，每天吃二十顆的杏仁，有助隔絕紫外線對皮膚的傷害。

二、菠菜

菠菜是富含維他命C及葉酸的綠色蔬菜，維他命C有結合游離自由基的抗氧化作用，可以減緩皮膚老化。而葉酸也有助於細胞重組與更新，更有效抗氧化。

三、紅蘿蔔

紅蘿蔔的橘色是抗氧化元素，紅蘿蔔含有豐富胡蘿蔔素及維他命A，可以保護皮膚的外層，降低皮膚受到的傷害。

按圖看美味紅蘿蔔之鑒別方法：

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四、黑朱古力

黑朱古力含有一種抗氧化物－黃酮類化合物，可以降低體內自由基、減少發炎因子及皮膚粗糙狀況。研究顯示每天攝取20公克的黑朱古力，持續12週可以保護皮膚，避免陽光造成的破壞。

五、亞麻籽

亞麻籽含有omega-3有抗氧化的功效，也可幫助降低皮膚發炎反應，減少蕁麻疹、濕疹等皮膚過敏產生。

六、番薯

番薯含有豐富的β-胡蘿蔔素，可以強化皮膚的再生能力，更新老舊的細胞角質。

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