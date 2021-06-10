減肥｜水餃熱量高10粒將近600大卡？營養師揭5種食材有助體重控制

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-10 15:02

防疫不出門，但午餐時常常讓人有吃什麼的困擾。如果常常是水餃加貢丸湯組合的人，千萬不要！營養師提醒，冷凍食品常常是高熱量的地雷區，在家防疫不要胖，建議家中雪櫃必備5種食物，不怕體重上升。

台灣營養師陳珮淳指出，冷凍水餃、貢丸是很方便平民美食品，只要把水滾，放進水餃或貢丸，很快就能享用，但它們的熱量可不低，兩個一起吃，熱量直接爆表！

水餃熱量高

以椰菜水餃來說，一顆大約50-60大卡，一餐下來如果吃10顆，就將近600大卡，等於一個大飯盒。

3顆貢丸等於半碗飯

丸子類在加工的過程中會放入較多的油和糖，以貢丸來說，一粒約73大卡，如果吃三粒貢丸就等於半碗飯的熱量。

控制體重五種食物不可少

想要堅守體重控制，陳珮淳建議雪櫃裡可以準備以下食材👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

1. 冷凍椰菜花飯，取代主食，減糖主食的超級好幫手。

2. 低溫慢煮雞胸肉：經過調味與低溫慢煮手法，保留嫩雞口感，中低脂肉類，可以享受優質蛋白質補充。

3. 冷凍魚類：三文魚與鯖魚，能補充Omega-3脂肪酸，幫助抗氧化力，為好體質打底。

4. 冷凍蔬菜：以椰菜花、粟米筍、秋葵都是冷凍退冰後可以保持新鮮口感的蔬菜。

5. 水果：多選擇番石榴、車厘子等維他命C豐富的水果，讓自身防禦力提高。

相關文章：雞胸肉｜減肥增肌低脂高蛋白又嫌嚡烚烚！雞胸軟嫩6方法浸鹽水？👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

相關文章：減肥｜返工減壓吃零食挑這段時間不怕肥！3招秘訣嘴饞人士必讀👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

快列入採買食物清單！營養師狂推「6大耐放營養食物」 最久可放3年不壞

【本文獲「TVBS」授權轉載。】