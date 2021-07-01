芫荽功效｜補腦護心降血糖6大健康好處　5類人慎吃芫荽番荽有別？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-01 12:50

芫荽（香菜Coriander / Cilantro）是一種常用香草，與番荽、紅蘿蔔和芹菜同科，芫荽對於健康至少有6個好處令人印象深刻，包括有助降低血糖及促進消化等。

中醫認為芫荽辛溫，內通心脾，外達四肢，有溫中健胃的作用。（iStock）

芫荽作用

芫荽被廣泛應用，煮湯、做醬、做特色食物，例如芫荽豬肉燒賣、芫荽腸粉、芫荽麵、芫荽咖啡、芫荽爆谷、芫荽薯片和芫荽千層蛋糕等，一眾喜歡吃芫荽的「芫荽控」為之雀躍。社交平台更有芫荽關注組，分享關於芫荽的大小事情。芫荽對健康亦有裨益，中醫認為芫荽辛溫，內通心脾，外達四肢，有溫中健胃的作用，可促進血液循環，寒性體質者若適當吃點芫荽能改善手腳冰冷。而在營養學方面，吃芫荽至少有6個健康好處。

按圖了解吃芫荽的6個健康好處︰

+ 8 + 8 + 8

1. 助降血糖

2. 增免疫力

3. 有益心臟

4. 維持腦部健康

5. 保護皮膚

6. 促進消化

芫荽（Coriander）、番荽（Parsley）分別

不少人搞不清楚芫荽與番荽之間的分別，雖然兩者同為香草，外觀相似，但芫荽比番荽更易凋謝，芫荽的氣味也較番荽濃烈。芫荽皮蛋湯用的是芫荽（Coriander / Cilantro），即香菜，常用於西湯、沙律及西餐裝飾的是番荽（Parsley）。

按圖發現更多芫荽與番荽之間的分別︰

+ 3 + 3 + 3

芫荽vs番荽最大分別：

芫荽︰葉為鉅齒狀，面積較圓，莖部較軟，有輕微辛辣味。 番荽︰葉片較尖，似花葉，莖部較挺，特別是卷葉番荽，味道較溫和。

芫荽在一些國家也被當作傳統藥材使用，如伊朗的傳統療法會利用芫荽來治療失眠，土耳其則是利用芫荽種子製作能消除脹氣的藥方。縱然芫荽的好處甚多，以下5類人士卻要慎吃芫荽。

按圖了解5類人士需慎吃芫荽︰

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參考資料︰Helathline