紅菜頭功效｜護心補血7大好處 5招去青澀　1類人易有紅菜頭尿

吃紅菜頭（甜菜根Beetroot）愈來愈普及，7大健康好處值得探索。中醫看紅菜頭有益氣補血、疏風散熱、涼血明目的功效，但身體虛寒者不宜多吃，紅菜頭性平而微涼，吃太多或惹起頭暈。至於紅菜頭吃來總是有點青澀味，如何令它更易入口？



中醫看紅菜頭有益氣補血、疏風散熱、涼血明目的功效。（Nick Collins/ Unsplash）

紅菜頭健康好處

紅菜頭血紅的顏色，因它含有一種叫做甜菜鹼的色素，在紅菜頭中蘊藏維他命、礦物質和抗氧化物，其中包括花青素。「在歐洲與草藥治療師的心目中，紅菜頭的地位就好比中國的靈芝！」很多研究指紅菜頭在降血壓、降低糖尿病風險和改善記憶力的方面有不俗效果。儘管需要更多研究來確定紅菜頭的食療功效，以下7個關於吃紅菜頭帶來的健康好處不妨參考。

按圖了解紅菜頭7大健康好處︰

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1. 幫助減肥

2. 降低血壓

3. 促進心臟健康

4. 改善大腦健康

5.加強運動表現

6.對抗炎症

7.預防貧血



紅菜頭致「血尿」有害？ 4類人慎吃紅菜頭

紅菜頭有顯著的天然紅色素--甜菜鹼，有研究指某些人吃了紅菜頭，尿液會變粉紅色到深紅色狀似「血尿」，這種情況可能在大約 14% 的人群中普遍存在，並且在缺鐵的人群中出現的頻率更多。對於大多數人來說，「紅菜頭尿」是一種無害的現象，並隨時間會自行消退。另外，紅菜頭含較高含量的硝酸鹽，進食後可能引起胃部不適，(1)易胃痛的人不宜多吃。紅菜頭的鉀及草酸含量亦偏高，(2)腎功能不良的要注意食用分量，(3)孕婦要慎吃紅菜頭，(4)身體虛寒者也不宜多吃。

紅菜頭容易烹調 加點薑去青澀味

如何烹調紅菜頭去青澀味？

「紅菜頭尿」是一種無害的現象，並隨時間會自行消退。（Pompi/ Pixabay）

紅菜頭的味道不是人人都受得住，雖吃來有些許像吃白蘿蔔的口感，味道總夾雜一點青青、澀澀的味，想紅菜頭更好吃，不妨參考以下簡單的做法，還提議大家跟薑肉、薑汁或薑蓉一起煮紅菜頭，平衡它的涼性及減淡青澀味。

按圖參考煮紅菜頭的簡單做法去除青澀味︰

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參考資料︰NCBI / Pulse / Healthline