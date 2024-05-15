素湯水食譜｜紅菜頭蘋果粟米湯益氣補血降血壓　減寒涼加南瓜胡椒

紅菜頭又名甜菜根，由內至外甚至其汁液都是酒紅色，由根到葉都是寶。紅菜頭不知如何食用？可以先從紅菜頭素湯入手，品嘗一下其獨特的甜味，再配以蘋果、粟米等，最後還可把湯渣吃掉，能促進腸道蠕動，幫助消化！



紅菜頭６功效：益氣、補血、防水腫、降血壓

紅菜頭素湯，初見時可能會覺得奇怪，處理時又會弄得滿手「鮮血」，因而避之則吉。但只要喝過後便會喜歡上紅菜頭獨特的甜味。紅菜頭在西醫角度有助預防水腫、降血壓，更因高纖維、低熱量和少澱粉質而有利減重。

紅菜頭在中醫角度中，有益氣、補血、健胃、消食的功效，對於女性補血氣有一定作用。其次，紅菜頭含有多種維他命和礦物質，錳可與鐵結合成肝臟和紅血球所需的養分，加強補血功能。

紅菜頭蘋果粟米湯食譜

紅菜頭蘋果粟米湯食譜（3-4人分量）

材料：紅菜頭1個、番茄2個、蘋果1個、粟米1條、粟米鬚20克、腰果30克、薑3-5片、水2公升、鹽適量、油適量

做法：

1. 紅菜頭洗淨去皮，切件；蘋果洗淨去芯切件；粟米及番茄洗淨切件。

2. 準備一鍋水，加入所有材料。

3. 以大火煲滾15分鐘，再轉小火煲1小時。

4. 加幾滴油、鹽調味，即成。

不失敗秘訣：

* 如雙手沾上紅菜頭汁洗不掉，可擦上檸檬汁再洗。

* 根莖類蔬菜如紅菜頭，冷水下鍋會令湯味更甜。

* 紅菜頭含豐富脂溶性維他命E，與油分一起食用能幫助營養吸收。

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士指蔬菜湯一般偏涼，若想減低其涼性可選擇偏溫蔬菜作配搭，如南瓜，韭菜，蔥，大棗，或加偏辛溫的調味料，如：胡椒，辣椒，蒜等。

紅菜頭：性平、味甘，健胃消食、止咳化痰、順氣利尿。

番茄：性涼、味甘，生津止渴、健胃消食。

蘋果：性涼、味酸甘，益胃生津、除煩醒酒。

粟米：性平、味甘，健脾益氣、和胃、安神。

粟米鬚：性平、味甘，利尿消腫、清肝利膽。

腰果：性平、味甘，補腦養血、補腎健脾、下氣、止渴，但對堅果敏感人士小心過敏。

生薑：性溫、味辛，散寒發汗、化痰止咳、和胃止嘔。

食用建議：一星期可飲用1-2次，痛風，脾胃虛弱，易泄瀉人士不宜飲用。



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