芝士食譜合集｜流心豬扒大蝦伊麵凍餅20款做法　哪種芝士最高鈣？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-14 12:00

芝士，有人覺得很膩很邪惡，又人說它可以補鈣，多吃無妨。前幾年拉絲芝士的飲食文化席捲全港，獲不少食客熱捧；另一方面卻有人嫌棄芝士被濫用，什麼都加芝士，衍生出許多暗黑組合。以下就介紹20個美味有正路的芝士食譜，由小食、主菜、飲品、甜品都有，自己煮可以按喜好和需要控制芝士多寡。

有些人因為怕高脂、易肥，因而不太敢吃芝士，美國營養師Elizabeth Streit就選取了9種常見的芝士，列出各自的營養價值，記者整理好這些數據後，把熱量由高至低排成1至9位。這9款芝士包括：車打芝士、水牛芝士、巴馬臣芝士等……都有在下列食譜中出現，各位煮之前也可參考一下。

【芝士營養】9款常見芝士營養價值 邊種最低熱量又飽肚？

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芝士食譜

小食——火腿芝士卷、芝心蛋多士、芝士車厘茄串、芝士焗西蘭花、芝士牛油果杯、芝士肉醬大啡菇、芝士煙肉酥皮卷、芝士薯波、芝士蒜香酥皮條、芝士煙肉脆片、芝心蝦丸

芝士很萬能，可以製作出多款小食，如早餐的火腿芝士卷、芝心蛋多士等，舉行派對時又可以煮芝士薯波、芝士煙肉酥皮卷、芝士蒜香酥皮條等，不知不覺就一件一件的送到嘴裡。假如你嫌這些太熱氣，芝士牛油果杯或芝士車厘茄串則是輕怡一點的選擇。

【火腿芝士卷食譜】15分鐘炮製懶人早餐 想更金黃香脆有妙法

火腿芝士卷食譜

【情人節食譜】芝心蛋多士 一份窩心小確幸

芝心蛋多士食譜

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芝士車厘茄串食譜

【焗爐食譜】芝士焗西蘭花香濃滋味只需15分鐘 冇焗爐一樣整到！

芝士焗西蘭花食譜

【牛油果食譜】芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄 為柔軟果肉再添層次

芝士牛油果杯食譜

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【焗爐食譜】芝士煙肉酥皮卷 新手零失敗派對小食

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芝士薯波食譜

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芝士煙肉脆片食譜

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主食——野菌薄餅、流心芝士豬扒、芝士大蝦伊麵、芝士焗豬扒飯

不少西餐的飯、意粉都可以加芝士，但其實港式的焗豬扒飯、去飲宴必食的芝士龍蝦或大蝦意麵，都一樣超重芝士味，吃得津津有味。此外，也可用氣炸鍋自製芝士夾心豬扒，芝士受熱後，就融化成流心的芝士醬了。

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野菌薄餅食譜

【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍 由零開始逐步解說

【芝士大蝦伊麵食譜】大蝦留殼不留鬚 兩芝士混醬回味無窮

芝士大蝦伊麵食譜

【芝士焗豬扒飯食譜】在家自製港式經典 靈魂蛋炒飯

甜品——芝士奶蓋、芝士曲奇、紐約芝士蛋糕、電飯煲日式芝士蛋糕、抹茶芝士蛋糕

芝士最常用的一個用途，非甜品莫屬！芝士蛋糕、芝士凍餅等，數也數不完。超人氣的飲品芝士奶蓋茶，原來是將芝士忌廉、忌廉與鮮奶混合而成，每啖如慕絲般幼滑。愛吃芝士點心的人，也可炮製簡易的芝士曲奇，除此之外還有好幾款芝士蛋糕可選。

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