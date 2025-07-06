小暑湯水食譜｜冬瓜螺頭銀杏湯清熱消暑　白果含毒素日上限多少？

小暑，二十四節氣，2025年是7月7日，天氣炎熱，容易食欲不振，宜喝開胃湯水，但更應飲一些消暑和清熱的湯水，幫身體排毒，亦避免陽氣過盛使身體燥熱。冬瓜螺頭銀杏湯集清熱、消暑等功效，味道還十分清甜。

攝影：鄧穎琪



小暑湯水食譜｜白果止咳平喘含毒素 每日上限10粒

夏天愛飲瓜湯，這個冬瓜湯還加入了螺頭，夠晒甜。另外，此湯一大重點是有「銀杏」之稱的白果，筆者不想逐粒逐粒白果扑，於是買了已去殼的白果，回家後只需去衣洗淨便可。白果有止咳平喘、止帶縮尿（即治療白帶和夜尿過多之功效），大家可能都聽過白果「有毒」的講法，註冊中醫師邱穎琳就指，食得過量白果會出現暈眩、噁心、頭痛、抽搐等症狀，最嚴重者甚至可以致命，她說白果煮熟後毒性會減低，但仍建議每人每次不要食超過十粒。白果功效｜止咳化痰緩哮喘補腦真係得？中醫推2食療1部位最毒勿吃

街市有去殼白果賣，但就未有去衣，還是要自己處理。

小暑湯水食譜｜螺頭藏髒物 煲煮前處理方法

今次煲湯亦用了螺頭，若你買的螺頭夠大，用兩個便可，不夠大的話，可能兩個會較適合。處理螺頭需花點小工夫，由於螺頭的表面有些黑色污物藏於紋理之間，一般沖洗不能完全去走，建議加生粉和鹽，用手擦拭直至螺頭變乾淨為止，並去走螺頭內的髒物。接著，煲滾水、放入螺頭再氽水，你會見到有大量浮沫，證明它本來實在很不乾淨，盛起螺頭後沖水洗淨，這樣煲出來的湯會清澈許多。

冬瓜螺頭銀杏湯食譜

冬瓜螺頭銀杏湯食譜

材料：

冬瓜1-2斤

螺頭2-3個

銀杏約20粒

生薏米2両

陳皮1角

豬腱500克

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1 急凍螺頭解凍後，加生粉及鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開螺頭，除去內裡污物。

2 陳皮浸軟、刮瓤備用。

3 冬瓜洗淨，去瓤及切塊。

4 銀杏去殼、去衣，洗淨；生薏米洗淨備用。

5 冷水連豬腱、螺頭下鍋，加酒汆水後洗淨，螺頭切片。

6 所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

-冬瓜皮有利尿作用，連皮煲營養更高。

-螺頭的黑色污垢藏在螺肉間的紋理，煲湯或煮食前必須擦乾淨，否則湯會很污濁。

這個湯有清熱、消暑、利濕以及斂肺止咳等功效，性質平和，適合一般人飲用。夏天出汗多，加白果和螺頭養陰收斂，有助避免汗多。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 1

冬瓜：味甘淡性涼，能清熱、利水和去濕。

螺頭：滋陰補腎，可滋潤皮膚和改善乾咳，但同樣因為較滋潤緣故，若本身濕重並且容易胃脹、消化不良的人士，不宜多飲。

薏米：味甘、性微寒，利濕健脾，可除寒濕。

白果：收斂，止咳平喘，減少夜尿和白帶。

螺頭：雖清甜滋陰，不過醫師就提醒，暑天天氣熱，螺頭較滋膩，分量不宜太多。

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