夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯健脾補腎消腫　螺頭髒硬點處理？

今次推薦一個夏天適合飲用的湯水——粟米鬚螺頭瘦肉湯。粟米鬚一向是寶，主要功效有利尿、消水腫等，再配上粟米、螺頭等煲湯，有健脾去濕、滋陰補腎等功效。

攝影：鄧穎琪



平時我們常用粟米煲湯，味道夠清甜，但其實粟米鬚一樣益處多多，今次除了運用本身依附在原條粟米上的粟米鬚外，還另外加了些粟米鬚加強去水腫等功效。註冊中醫師邱穎琳說，這個湯性質平和，適合一般人在夏天至初秋飲用，即使是待到立秋過後，仍可飲用這個湯滋陰潤肺，健脾、利濕及除暑氣。

螺頭處理方法

今次煲湯亦有用到螺頭，處理螺頭需花點小工夫，由於螺頭的表面有些黑色污物藏於紋理之間，一般沖洗不能完全去走，建議加生粉和鹽，用手擦拭乾淨，並去走螺頭內的髒物。接著，煲滾水、放入螺頭再氽水，你會見到有大量浮沫，證明它本來實在很不乾淨，盛起螺頭後沖水洗淨，這樣煲出來的湯會清澈許多。若你希望增加湯的甜味，更可再加螺片，基本上整鍋湯不用調味已經很夠味。不過要注意的是，若本身濕重，宜酌量減少螺頭和螺片用量，因為它比較滋膩，會影響消化。

粟米鬚螺頭瘦肉湯食譜

這個湯有健脾利水、滋陰補腎之效，適合陰虛又脾虛濕重的人飲用，例如在夏天經常熬夜而引起陰虛，或飲食不清淡而導致脾虛生濕等，可適時飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 2

相關食譜：

【健康湯水食譜】粟米鬚節瓜湯袪濕健脾 粟米鬚平和利水消腫

【去水腫湯水食譜】冬瓜馬蹄粟米鬚湯 消暑清熱袪水消腫