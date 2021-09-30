薑營養｜吃薑可促進血液循環冬夏皆宜？患胃潰瘍、血壓高者勿多吃

「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫師開藥方。」薑是料理重要辛香料，調味去腥，營養價值高。



所謂「薑是老的辣」，老薑的辛辣味最強，薑辣素含量最多，具有抗發炎、防癌、祛寒、促進血液循環、緩解初期感冒、止吐止暈等效果。

▼薑營養價值（按圖看清👇👇👇）

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台灣台安醫院體重管理中心營養師劉怡里表示，薑的熱量低，含有獨特的「薑辣素」，主要含有薑酚和薑醇兩大成分，提供了一種刺激素，也就是植化素，提高抗氧化作用，促進血液循環，可抗發炎反應。

夏季濕熱是百病之源，吃薑可去除濕熱，劉怡里指出，薑是刺激的辛香料，中醫觀點「薑能祛寒解表」，在受風寒的感冒初期，可喝薑茶預防感冒，緩解不適；冬天喝薑茶，可讓手腳溫暖，幫助血液循環；女性生理期間，喝黑糖薑茶可改善經痛；暈車暈船的人吃薑，可減緩暈車欲吐的不適感。

也有研究顯示，「薑可以減肥」，劉怡里解釋，因為薑能燃燒、加速血液循環，讓體溫增加，有促進排汗效果，但不能減脂。

劉怡里強調，當身體出現中醫說的上火情形，如發燒、有黃痰、長痘痘等，不宜吃薑，以免火上加油。也因為薑辣味多，有刺激感，大量吃會影響血壓、抑制凝血功能，有胃潰瘍發作出血的人、血壓高的人，宜減少攝取。

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