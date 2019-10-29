【葱油花甲食譜】香噴噴花甲簡單零難度　超省時製法只需10分鐘！

由於很喜歡食蜆，所以總是不停嘗試各式各樣的花甲食譜或蜆食譜，除了較基本的豉椒炒蜆、清酒煮蜆外，也試試不同的風味，今次示範的正是超省時的葱油花甲，材料超簡單，而且10分鐘就煮好，肚餓時很快就有得食。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

你可能會問，葱油煮蜆可以嗎？為何一定要花甲呢？其實用其他蜆都沒問題，但花甲最啖啖肉，而且沙也較少。

蜆類易熟，霎眼間就煮好，實在是頗為方便的食材。最近嘗試葱油食法，所需配料極少，薑、葱、白酒和熟油，一會兒便煮起。以往講起「葱油」，你可能會想到葱油餅或是葱油拌麵，但其實葱油配海鮮的話，也可以帶出其鮮味。有人會先在鍋裡煮葱油，將葱以油煎香，再與生抽、糖與老抽等在煲裡拌勻，但今次用的方法更簡單，就是在花甲上放葱再灒熟油。不過由於葱沒有煮過，想葱味突出的話，熟油油溫一定要夠高，淋在葱上才會夠香。

葱油花甲食譜

健康小貼士：

花甲含豐富鐵質，具製造紅血球、補血和於體內運送氧氣的作用，有助維持新陳代謝。在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，於《本草綱目》等亦有記載。至於葱，則含有豐富的人體必須脂肪酸，能減低血液中的膽固醇含量，葱的大蒜辣素、葱辣素及磷酸糖等更有殺菌功能。而葱的青綠色部分營養比葱白多，尤其是鈣質。

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