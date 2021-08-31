意粉食譜｜蘑菇汁素肉丸米形意粉　簡易版Risotto米仔意粉3大煮法

米形意粉Orzo，又稱米形粉、米型粉、米仔麵、米仔意粉，所以直呼英文名稱Orzo更簡單。Orzo的外型酷似意大利飯，它屬於短意粉類，非常吸水，相比煮Risotto要快很多。Orzo只少有三種煮法，可成主菜或沙律。



米形意粉Orzo屬於短意粉類，酷似意大利飯卻比煮Risotto要快很多。

第一次吃Orzo已經被它帶些許韌度及嚼勁的質地吸引，端上桌像極Risotto，細嘗下便意會是意粉。烹調Orzo的方法簡單，當然不同的手法，時間也不一致，普遍來說，有以下三種常見的方法煮Orzo︰

1.一次過加水，當成西班牙飯燉煮。

2.分數次加水，當成意大利飯烹調。

3.在沸水中煮，當成字母意粉煮熟。



燉煮的時間愈久，Orzo的質地愈軟，煮至最佳熟度al dente，爽口彈牙、有嚼勁就可。

蘑菇汁素肉丸米形意粉，採用第一個方法烹調，先將Orzo用油炒香，發揮小麥的香氣。然後一次過注水、湯或醬汁，加蓋燉煮約12分鐘，Orzo吸收水分後會膨脹，並漸漸熟透，用細火燉煮的時間愈久，Orzo的質地愈軟，見Orzo吸飽水後，不妨打開鍋蓋，取些許Orzo試味及口感，達至意粉的最佳熟度al dente，煮得爽口彈牙、有嚼勁，而不是糊狀的就剛剛好。

三種常見的方法煮Orzo，一次過加水、分數次加水或在沸水中煮熟。

Orzo配蒜香牛油蘑菇汁最受廚師喜愛，蒜香牛油蘑菇汁本身已是吸引力極高的醬汁，香濃細滑，適合搭配牛排、雞肉、烤三文魚、大蝦、餡餅、蔬菜和意粉，用途廣泛。食譜中的杏仁奶可用牛奶或淡忌廉代替；若果不喝酒的，可棄用白酒，但香味會稍遜。

蘑菇汁素肉丸米形意粉食譜

攝影、攝錄︰詹郭敏、呂志豪

剪接：莊堅毅

Orzo售價不算貴，$150左右可買到約450克，此食譜用200克未煮的Orzo，約提供2人分量（實際情況按個人食量而定）。

健康小貼士︰

每30克米形意粉Orzo約110千卡，碳水化合物6克、食用纖維2克、糖0克、鈉300毫克、蛋白質18克，並含鐵、鈣及鉀質。



素肉丸（植物素肉丸）購自食品店，由豌豆蛋白、水、薯仔、澱粉、洋蔥、燕麥麥麩等製成，味道及口感跟傳統肉丸般出色，每100克含253千卡。



素肉丸（植物素肉丸）每100克含253千卡，由豌豆蛋白、水、薯仔及澱粉等製成。

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【蘑菇汁素肉丸米形意粉】燉煮/ Stew

1-2人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

植物牛油2湯匙

橄欖油2茶匙

蒜4瓣（切片）

乾蔥1粒（切粒）

啡蘑菇10粒（切片）

白酒2湯匙

番荽（切碎）2湯匙

百里香2湯匙

杏仁奶450毫升

素肉丸10粒

米形意粉200克

做法︰

1.加熱平底鑊，牛油用細火煮溶，加橄欖油。

2.加入素肉丸煎熟，盛起待用。

3.將蒜片、乾蔥加入油鑊，用中火炒香。

4.放入啡蘑菇、米形意粉炒勻，灒入白酒。

5.灑番荽、百里香，注入杏仁奶煮滾，米形意粉用細火煮熟約12分鐘。

6.將米形意粉上碟，放上素肉丸完成。

不失敗秘訣︰

米形意粉吸水強，或需酌量添加水、湯或醬汁煮。

煮米形意粉期間，需攪拌免黐底。

可以一次過加水或汁煮米形意粉，也可分幾次加水或汁，像煮意大利飯一樣。