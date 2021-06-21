夏至三餸一湯｜西檸雞+鹹蛋苦瓜+櫻花蝦炒絲瓜+花旗參冬瓜瘦肉湯

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-21 16:35

夏至過後氣溫逐漸升高，出汗增多，消化功能相對較弱，故飲食方面可以清暑熱、增加食慾為主，如多吃水果及瓜菜。因此這次三餸一湯以夏天瓜菜（鹹蛋苦瓜、櫻花蝦炒絲瓜）及生津的水果（西檸雞）為主，搭配適合流汗後飲用的湯水（花旗參冬瓜瘦肉湯），釋放身體的暑熱。

夏至三餸一湯食譜：西檸雞、鹹蛋苦瓜、櫻花蝦炒絲瓜、花旗參冬瓜瘦肉湯

夏至養生重點在於健脾養心，故多吃苦味食物如苦瓜、芝麻葉，有除燥去濕及清涼解暑作用。此外，亦因天氣炎熱而令人體的津液流失，建議適量吃酸味食物如番茄、檸檬、士多啤梨、山楂及菠蘿等，有助防止因流汗過多而耗氣傷陰，還可生津解渴、健胃消食。註冊中醫師邱穎琳都曾接受訪問指夏天天氣令人體容易熱氣上火，所以飲食要以清淡為主及推薦以下8種夏至適宜食物：

按圖看中醫師推薦的8種夏至適宜食物：

+ 3 + 3 + 3

西檸雞

西檸雞酸酸甜甜，嫩滑的雞肉被晶瑩剔透的醬汁包裹，而醬汁加入新鮮檸檬汁和檸檬皮屑，發出陣陣清香，拌以炸雞，味道豐富。若想啖啖肉又不嚡口，不妨用帶有油脂的無骨雞髀肉，再以半煎炸的方式烹調，既省油，亦健康一點。

【西檸雞食譜】檸檬果酸無添加 清香開胃住家菜

西檸雞食譜

鹹蛋苦瓜

夏天要吃「苦」，但心思思又怕吃苦瓜的你可選擇這道入門菜式「鹹蛋苦瓜」，皆因鹹蛋味較重，相對更能掩蓋苦瓜苦味。另外，亦可以鹽醃苦瓜，將苦瓜的「苦水」吐出，並用清水沖洗，苦味便會減幾分。

【鹹蛋苦瓜食譜】苦瓜除苦味有秘訣 自煮家常菜平到笑

鹹蛋苦瓜食譜

花旗參冬瓜瘦肉湯

天氣炎熱，若身體處於高溫狀態，大量出汗而未能適時補充水分，便可能出現熱中暑。除了定時補充水分可避免中暑外，不妨在大量出汗過後飲用花旗參冬瓜湯，有清熱、解暑、益氣之效。

夏天湯水食譜｜花旗參冬瓜瘦肉湯防中暑 清熱益氣適合流汗後飲用