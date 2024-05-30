奇亞籽功效｜強骨控血糖奇亞籽8好處 宜吃多少？食錯塞食道吞嚥難

奇亞籽是鼠尾草的種籽，被喻為超級食物，具有不少有益健康的功效，包括降血脂及血糖、降低食慾有助減肥等8大好處。奇亞籽含豐富水溶性纖維，遇液體便膨脹，狀似「布甸」，常見於甜品及飲料之內。



奇亞籽，是鼠尾草的種子，含豐富奧米加3脂肪酸，有助保持肌膚彈性，紓緩壓力。另外，纖維高有效增強飽腹感，促進腸胃蠕動。（資料圖片）

奇亞籽有黑白兩種 低熱量高營養

奇亞籽有助控制膽固醇水平、減輕體重和增加飽腹感，但不會單獨地發揮作用，需納入健康飲食中，來幫助預防疾病。奇亞籽有黑白兩種，但營養成分沒有區別。約2湯匙奇亞籽提供137千卡和1克可消化的碳水化合物，可說是低熱量食物，卻蘊藏大量營養，其中有纖維、蛋白質、奧米加3脂肪酸、抗氧化劑和礦物質。

選購貼士︰ 要飽滿光亮，呈黑色或白色，棕色是劣品。宜揀透明包裝，不建議真空包裝，可方便搖晃時從表面看到是否有泥沙和雜草碎等。另外，將奇亞籽浸泡10-15分鐘，外層的可溶性纖維會形成清晰透明的凝膠狀，品質不良的會變成白色或不透明。(VCG)

按下圖探索奇亞籽的8大健康好處︰

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1.預防衰老：奇亞籽富含抗氧化劑，有助於對抗自由基的產生，自由基會破壞細胞並導致衰老和癌症等。

2.促進減肥：高纖維和優質蛋白質能保持飽腹感，可抑制食慾，促進減肥。

3.預防便秘：富含非水溶性纖維，奇亞籽與水接觸時會變成凝膠，增加糞便體積幫助排便，緩解便秘。

4.改善睡眠：奇亞籽富含色氨酸，色氨酸產生血清素和褪黑激素，有助於睡眠和放鬆。

5.調節血糖：變成凝膠狀的奇亞籽可防餐後血糖突升，有助維持良好的血糖水平並提高胰島素敏感性。

6.降膽固醇：在飲食中添加奇亞籽，其中的奧米加3脂肪酸有助降低血液中的膽固醇，有助維持良好的血脂水平。

7.有益心臟：奇亞籽能視為有益心臟健康的飲食，配合運動可預防與心臟相關的疾病。

8.有益骨骼：奇亞籽富含鈣、錳、磷，助改善骨骼及牙齒健康。

奇亞籽宜吃分量

提議每天兩次吃大概20克（1.5湯匙）的奇亞籽，並要添加到濕的食物或飲品當中。美國胃腸病學會在2014年曾發表報告，並隨即成了頭條新聞：一名患者吃了乾奇亞籽，然後喝了一杯水，奇亞籽在食道中膨脹並引起堵塞。

奇亞籽4類人不宜

這是由於奇亞籽在吸收液體後會迅速膨脹，所以建議食用已浸在液體中的奇亞籽或與潮濕的食物一起食用，例如燕麥片或乳酪。不要吃乾奇亞籽，否則容易引致吞嚥困難，有消化問題的人，更應小心食用。患低血壓、低血糖及對奇亞籽過敏的人也需慎吃。

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參考資料︰Healthline / Harvard T.H.Chan / Stylecraze / Manhattan Medical Arts