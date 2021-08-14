焗爐食譜｜焦糖焗三文魚易煮送飯一流！軟嫩魚肉加上香氣十足醬汁

Cindy今天分享這道簡單快速又超級好吃的「焦糖焗三文魚」。大家一定很好奇這感覺甜甜又鹹鹹的味道，看起來外觀不怎麼樣的三文魚，會好吃嗎？相信Cindy只要試試看就會知道有多好吃了~黑糖二砂經過高溫烤焙之後變成了迷人的焦糖香氣！
這樣的搭配一點違和感都沒有，撲鼻而來的焦糖香和軟嫩的魚肉融合在一起～實在太搭了！原本不愛吃三文魚的兒子，才嚐一口就默默把整盤吃光了~超級好吃又下飯！最後連盤子上的醬汁都舔的一乾二淨！我只能說太神奇了！
焦糖烤三文魚食譜（點擊圖片查看👇👇👇）
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材料：
- 三文魚：一片（約400g）
- 豉油：1大匙
- 米酒：1大匙
- 鹽：1小匙
- 黑糖：2大匙（可用二砂糖替代）
- 熟白芝麻：適量
做法：
1. 三文魚退冰後用水沖洗一下，再用紙巾擦乾水份。
2. 加入1小匙鹽巴、1大匙豉油、1大匙米酒均勻塗抹在三文魚的兩面。
3. 朝上那面可散上少許黑糖，一起醃漬15~20分鐘。
4. 準備一張烘焙紙四邊折一下，鋪在焗盤上再放入醃漬好的三文魚。
5. 三文魚表面撒上黑糖並均勻抹平。
6. 利用氣炸鍋或焗爐200度15分鐘即可。
7. 最後撒上少許白芝麻就完成了！
小叮嚀～
1. 米酒也可以換成白酒或清酒。
2. 黑糖也可以換成二砂糖，大家可以試試看，Cindy覺得黑糖烤出來的味道最特別！
3. 氣炸鍋或焗爐都建議鋪烘焙紙才不會黏焗盤，也比較好清洗！
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