【椒鹽墨魚嘴食譜】墨魚嘴是哪個部位？烹調前2個步驟不能漏！

椒鹽墨魚嘴香脆爽口，是很好的佐酒小食，但不是很多餐廳有得吃。若然想自製椒鹽墨魚嘴，不妨參考這段影片，學學如何處理墨魚嘴，以及百搭的「椒鹽」調味，僅需4種材料便成！



椒鹽墨魚嘴，依稀記得第一次食這道菜，是在「妹記大牌檔」，還配「戰鬥碗」來飲啤酒，認真夠爽！那時候不肯定墨魚嘴是否確實等於墨魚的嘴部，還心想：「一隻墨魚只得一個嘴，一碟墨魚嘴豈不是要很多隻墨魚？」還一度以為墨魚嘴是什麼稀有品，後來才發現不少居酒屋、大牌檔都有售。

墨魚嘴哪裡買？

市面上找生墨魚嘴不算易，筆者就逛了近4區，就連最大型的超級市場SOGO、Citysuper都找不到，幸好最後在荃灣西的DON DON DONKI找到（逛過屯門、尖沙嘴、銅鑼灣店都沒有），現在把這個消息跟大家分享，希望讀者們不用撲空。

雖說是「即食」墨魚嘴，但筆者並不建議，還是汆水再煮過後才吃吧！（攝影：鄧穎琪）

DONKI買到的是即食墨魚嘴，包裝上印住「Ready to eat」，但筆者確實不敢。打開包裝後，墨魚嘴有點潺，又帶有腥味，筆者還是決定要汆水，果真有一堆浮沫。而在正式炸墨魚嘴前，還有一步千萬別漏掉，就是去掉內裡的薄膜，因為它很硬身，不能吞嚥。

請按下圖睇如何拔走墨魚嘴硬膜：

訪問過大廚雷啟裕師傅，他就說墨魚嘴確實是墨魚的嘴部，作用是吃東西，而這兩塊硬膜就是類似牙齒的東西，並不能食用。摘走薄膜後，可以上粉炸墨魚嘴，再與椒鹽拌勻。椒鹽的做法之前已示範過，只需4種材料，而且很百搭，配魷魚、瀨尿蝦、鮑魚、雞軟骨等等皆可。

墨魚嘴的確是墨魚用來進食的部位，也有些人會稱墨魚嘴作「龍珠」。

椒鹽墨魚嘴食譜

健康小貼士：

每100克墨魚只有少於2克的脂肪，墨魚嘴自然也十分低脂。不過由於它經過油炸，熱量也會提高，建議不要常吃。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：詹郭敏

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