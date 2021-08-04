意粉食譜｜芝士蘑菇通心粉一鍋到底　加1個步驟煮通心粉時間減半

芝士通粉（Mac n Cheese）是經典的意粉食譜，通心粉裹滿滿濃濃的芝士，即使給人感覺肥膩，但依然是大眾喜愛的comfort food。以往烹煮意粉菜式都會分2個鍋及意粉先烚煮再與醬汁混合，若覺得麻煩，不如嘗試以下的懶人方法，一鍋過還可將煮意粉的時間減半！



芝士通心粉（Mac n Cheese）是由通心粉及芝士2種材料烤製而成的菜式，傳統做法會先將芝士與白汁一同烹煮成芝士白汁，再加入通心粉拌勻。不過芝士通心粉的做法五花八門，而筆者則選擇了一個懶人方法烹煮這道經典菜。

芝士通心粉（Mac n Cheese）是由2種材料：通心粉及芝士烤製而成。

不知有沒有人跟筆者一樣，覺得等待通心粉煮至軟腍的時間真的太長，即使包裝上指示只是8-10分鐘，仍是等得不耐煩。然而，原來只需事前將通心粉預先浸水，便可將煮意粉的時間減半。根據節目《老師沒教的事》中提到，意粉的粗幼度與浸泡的時間是有關的，不過筆者並沒有理會，浸泡15分鐘左右，通心粉的觸感已經稍稍變軟，便拿去烹煮。包裝上所指的時間需時10分鐘，但約4分鐘後通心粉的口感已經剛剛好，若偏好軟腍可以再煮1-2分鐘。

請按圖看速煮意粉大法的步驟和原理：

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因用了以上的「速煮意粉大法」令時間大大縮短之餘亦可以一鍋過，食譜中用了煙肉及蘑菇作配料增添風味，不喜歡的話也可以轉換成其他配料。此外，由於用了牛奶代替水，烹煮時必需留意火喉大小，以免牛奶滾瀉或煮濃。

芝士蘑菇通心粉食譜

健康小貼士：

芝士含有鈣質和蛋白質，有助抑制腸道脂肪吸收、降低血壓、減少骨質疏鬆和牙齒疾病的機會等。世界衛生組織已把煙肉分類為「人類致癌物」（一級），每天食用50克的加工肉或會增加18%大腸癌風險，烹煮時可將煙肉分量減少或是以其他新鮮肉代替。

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攝錄：呂志豪、陳嘉杰

剪接：詹郭敏

芝士蘑菇通粉（煮／Boil）

2人分量 1級難度 30分鐘

材料：

煙肉2片

蘑菇6粒

通心粉200克

牛奶400毫升

車打芝士碎15克

水牛芝士碎15克

黑胡椒適量

乾香草適量

做法：

1. 煙肉切粒；蘑菇切片。

2. 通心粉用清水浸15分鐘。

3. 小火燒熱油鍋，加入煙肉及蘑菇炒香。

4. 倒入牛奶及通心粉，中火煮4分鐘至通心粉軟身。

5. 放入芝士，拌勻至通心粉全沾上芝士。

6. 加入黑胡椒及香草拌勻，即成。