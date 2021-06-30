氣炸鍋食譜｜氣炸三文魚鰭甘香可口下酒菜　皮脆只需2招刮唔刮鱗?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-30 12:22

氣炸三文魚鰭， 油脂豐富營養高，連魚鱗氣炸過後分外香脆可口，而且氣炸過後更可以「一雞兩味」，作為啖啖肉的下酒小食或是將魚鰭起肉製作三文魚鬆飯糰、炒飯也可，大人小朋友一定啱食！

三文魚鰭有別於三文魚鮫，它的尺寸比鮫細且富含油脂，有如一節手指的大小，因此氣炸後作為下酒小食是非常適合。市售的三文魚鰭分2種：冰鮮及急凍，兩者價錢沒有太大的分別，約$30已有近30多條的分量，而且三文魚鰭並不太腥，但仍建議醃肉時加入紹興酒辟味。

氣炸三文魚鰭食譜

調味方面，這次選擇了最經典的五香粉及淮鹽，當然用孜然粉或者加辣也可，悉隨尊便。此食譜不只適用於氣炸，油煎或是焗爐也可，不過謹記不用把魚鱗去除，因香煎或氣炸過後外皮會更香脆。若想魚肉亦帶有薄薄的脆面建議醃肉過後先撲粉，令整件三文魚鰭也香脆。

氣炸三文魚鰭食譜

健康小貼士：

三文魚，含豐富的EPA和DHA兩種奧米加3不飽和脂肪酸，有助腦部發展，和減少血管收窄，防止中風、心臟病等心血管問題發生。當中的維化命A、D、B、鐵、抗氧化劑等，能促進眼睛健康、皮膚維持彈性、加強記憶力等。

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攝錄：莊堅毅、呂志豪

剪接：黃卓敏