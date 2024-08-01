無花果功效｜降血壓養顏去水腫6好處4類人不宜　小心吃錯嘴唇發麻

無花果除了鮮食，也可做成果乾、果醬、煲湯，甚至入饌。無花果蘊藏豐富營養，有助延緩衰老、促進心血管健康等6大益處。不過，無花果有很多不同品種，除了來自土耳其的最為人熟悉之外，中國、美國、南非等地也有出產，想吃甜度高的，應該怎樣選？哪個產地出品最佳？



無花果是蛋糕和甜品的常見材料，果肉甜蜜軟糯，而且皮薄。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

無花果夏秋當造 土耳其出產最佳

無花果肉甜蜜軟糯，皮薄，沒有核，在夏秋兩季結果，當進入深秋，無花果的果期漸近尾聲，每年8月、9月、10月市面有較多無花果出售。無花果品種繁多，例如波姬紅、青皮和日本紫果等。最多人熟悉是土耳其出產的無花果，質素最佳，口感軟腍，味道清甜，其他產地還包括伊朗、南非、地中海、中國及美國等。新鮮無花果外形呈橢圓形狀，外皮主要為深紫或紅褐色，也有青色的。

無花果通常被視為滋養和調理腸道的食品，纖維含量高及含有益生菌，非常有助排便，改善消化腸道健康。（黃舒慧攝）

按圖認識無花果8款常見品種︰

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無花果品種繁多，例如波姬紅、青皮和日本紫果等。（虹越-園藝娘小紅書）

無花果對女士來說是有助美顏養膚的水果，有助抗衰老，同時由於食用纖維豐富，有助於飽腹及預防便秘。100克新鮮無花果約有43千卡及2克纖維，而100克無花果乾大約有209千卡及9.2克纖維。

無花果6大功效

1. 排毒助消化防便秘

無花果有助滋養和調理腸道，高纖及含有益生菌，有助排便，改善消化腸道健康。

2. 促進心血管健康

高纖的食物有助於降低壞膽固醇和控制血糖水平。

3. 降血壓去水腫

無花果高鉀，有助減淡食品及體內過多的鈉，攝入過量鈉，有導致高血壓的風險，亦令體內水分滯留。

4. 預防骨質疏鬆

無花果有豐富鈣質，鈣與骨密度有關，有足夠的鈣，有助減少骨質疏鬆，與維他命C的食物同時進食，可促進腸道對鈣質的吸收，並要多喝水。

5. 高抗氧延緩衰老

據2005年美國國立衛生研究院的報告，無花果乾的抗氧成分豐富，富含多酚類化合物，包含類黃酮和花青素，具抗氧化能力，助美容養顏。

6. 增強免疫力

據2015年美國國立衛生研究院的資料顯示，無花果屬植物中的多醣，有助促進免疫系統的反應能力，抵抗病菌入侵。

無花果要成熟後方可進食，吃了未完全成熟的無花果，有機會引起嘴唇發麻及過敏。（Georgia de Lotz/Unsplash）

無花果食用宜忌

無花果底部的裂口愈大代表愈成熟，挑選時找果實豐滿、果柄牢固的最好吃。需留意無花果要成熟後方可進食，吃了未完全成熟的無花果，有機會引起嘴唇發麻及過敏。

4類人士不宜

1. 腎臟病患者

2. 腸胃功能不佳人士

3. 對花粉過敏者

4. 糖尿病人

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參考資料︰BBC Good Food／Healthline／Dr.Axe / 虹越-園藝娘小紅書 / 無毒農