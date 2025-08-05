立秋節氣2025｜潤肺滋陰中醫推介8食物4湯水　雪耳淮山消暑熱肺燥

廿四節氣立秋2025｜立秋一般在每年8月7至9日之問，2025年是8月7日，雖然天氣仍然炎熱，但立秋卻意味着夏天快要過去，秋天即將來臨，隨着秋天將至，飲食習慣便要從解暑去濕，逐漸變成滋陰潤燥。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「立秋」有關的飲食宜忌，以及湯水茶飲等給大家。



立秋節氣｜氣溫由潮濕轉乾燥 立秋重潤燥

廿四節氣立秋代表秋天已開始，雖然這段期間氣溫仍徘徊攝氏三十多度。但因二十四節氣有小暑、大暑、處暑「三暑」，處暑於立秋後，所以天氣仍舊酷熱。古人將「立秋」後的15天分成「三候」（每5天為一候），指：「一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。」即是說這15天之間，自然界首先是秋風送爽，再來是早上會出現白露、霧氣，並且寒蟬也會因天氣轉冷而低聲鳴叫。

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註冊中醫師邱穎琳表示，儘管香港四季變化不明顯，但立秋後天氣會開始由潮濕轉乾燥，所以要潤燥。她說：

秋天五行屬金，即肺部，而且肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，所以秋天要養肺，宜多吃滋陰潤肺的食物。

醫師建議大家補充水分來防止腸燥便秘，因為肺與大腸相表裡，秋燥除了容易肺燥外，也容易引起腸燥，故此要多喝水。

中醫師提醒大家，夏天要靠飲水解暑，秋天一樣要多飲水防腸燥便秘。（韓劇《繼承者們》劇照）

請按下圖睇醫師建議的8種立秋適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

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立秋適宜食物

雪梨、雪耳、蜂蜜、淮山、百合、提子、黑芝麻、杏仁

邱醫師也特別提醒，立秋後天氣雖然開始由潮濕至乾燥，但暑熱仍未消，所以除了滋陰潤肺之外，要兼清熱去濕。她說：「由立秋開始至處暑，天氣仍然炎熱，飲食宜滋陰補肺之餘，要兼清熱，夏天的湯水仍要飲。至白露、秋分開始，早晚會轉涼，但日間仍然炎熱，屆時可增加飲潤燥湯水，減少飲夏天湯水。」

註冊中醫師邱穎琳就立秋飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）

立秋湯水食譜

1 雪梨無花果茶食譜

材料： 雪梨2個、無花果乾6粒、生薏米30克、熟薏米30克、水8碗

做法：

１雪梨切開去芯，其他材料洗淨。

２加水以大火煲滾後，轉小火煲45分鐘即成。

功效： 雪梨滋陰潤肺、無花果潤肺以咽，配合清熱祛濕的生薏米及健脾祛濕的熟苡米，適合立秋前後滋陰潤肺，並有清熱祛濕之效。

2 沙參玉竹豬肺湯食譜

材料： 龍脷葉30克、沙參30克、玉竹20克、石斛15克、豬肺1個、蜜棗2粒、菊花10克、水20碗

做法：

１豬肺洗淨並切塊，炒至水份蒸發後備用。

２其他材料洗淨，加水以大火煲滾後，轉小火煲2小時。

３最後加少量鹽調味即成。

功效： 沙參和玉竹滋陰潤肺、菊花清熱瀉火、龍脷葉清熱潤肺、豬肺補肺，整個湯的組合有滋養肺陰及清熱功效。

以下還有其他立秋湯水食譜：

3 腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

【秋天湯水食譜】腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯全家啱飲 立秋前後潤肺去濕

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

材料：乾腐竹1包（120克）、紅蘿蔔1條、粟米2條、馬蹄6粒 ·瘦肉400克 ·蜜棗3粒 ·薑數片 ·水2公升 ·酒少許 ·鹽適量

1 紅蘿蔔去皮切塊、粟米切塊；馬蹄洗淨去皮並一分為二；薑切片、蜜棗洗淨備用。

2 瘦肉連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

3 腐竹以外的湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲45分鐘。 4 浸軟腐竹，下鍋續煲30分鐘，加鹽調味，即成。

4 老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

【健康湯水食譜】老黃瓜赤小豆扁豆湯 立秋養肺消暑清熱利濕

老黃瓜赤小豆扁豆食譜

材料：

老黃瓜1個

粟米1條

紅蘿蔔1條

排骨500克

酒少許

蜜棗3粒

陳皮1角

水2公升

鹽少許

做法：

1.陳皮浸20分鐘，刮囊備用；蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊；粟米去葉、洗淨切塊；紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊。

3.排骨連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味，洗淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，再轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。