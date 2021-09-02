中式甜品食譜｜冬瓜桂花白涼粉清甜爽滑　川菜館飯後必食解辣甜品

冬瓜桂花白涼粉，是一道中式甜品，有點像在川菜館吃到的冰粉，拌糖水吃很爽滑 ，再加桂花就更清甜。為了加強清熱效果，筆者還加了冬瓜，更多一重口感。



雖然已經9月，但天氣仍然炎熱，似乎還很可以食用這個冬瓜桂花白涼粉，它的材料以冬瓜、桂花涼粉與微甜的糖水為主，不會太甜膩。這類甜品在川菜館很盛行，正好在食完一餐烤魚、麻辣鍋後用來解辣。它的步驟十分簡單，先將切塊的冬瓜略為汆水，但不需煮得過久，以免口感太腍。

用寒天粉代替避免魚膠腥味

冬瓜浸糖水放涼的同時，可著手製作桂花白涼粉。黑色的涼粉吃得多，但川式的白涼粉，意指是凍食的粉條，多用豆類製成，不過這次參考了別的做法，用上日式的寒天粉使桂花糖水凝固。平時整啫喱、果凍，多用魚膠粉，但有些人不喜歡它帶有腥味，這道甜品味道偏清，桂花味未必能蓋過魚膠，然而用寒天粉或海藻粉，則可避免這個問題。

冬瓜桂花白涼粉裡的「白涼粉」跟黑色的涼粉不同，它是凍食的粉條，而筆者就用桂花和桂花糖等為它調味，切成約一口大小，跟冬瓜相若。

寒天粉是素食者皆宜的材料，它是從紅褐藻類植物中抽取出來，含豐富膠質，卡路里低而且凝固力強，用寒天粉製作的桂花白涼粉凝固得很快，平時做果凍一般需要冷藏兩小時以上，但筆者照這個分量去做，在室溫放涼半小時已幾乎完全凝固了。

同事吃過這甜品都大讚不會過甜，當然，你製作的時候也可按個人喜好增減材料，調節成喜歡的甜度。

冬瓜桂花白涼粉食譜

健康小貼士：

冬瓜是美白和去水腫的佳品，有水腫問題吃冬瓜更可解熱利尿。這道甜品雖有糖水，但冰糖分量可按口味調節，不喜歡太甜可減糖。

攝影、攝錄：蕭文學、李敏聰

剪接：莊堅毅

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