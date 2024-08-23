糖水食譜｜冰糖燉梨電飯煲免睇火　潤肺止乾咳配紅棗桃膠護膚美顏

秋天糖水食譜中，以潤肺、益肺的白色食物為主，梨是當中的代表之一，梨可潤肺止乾咳，加養胃的冰糖清燉成「冰糖燉梨」，是一道做法簡單快捷的養生甜品，用上電飯煲更不用睇火超方便。



冰糖燉梨不用在梨內加水，隔水蒸就可以了，蒸燉自然會散出大量糖水。

冰糖燉梨食譜｜梨清熱潤肺止乾咳 體寒濕咳不宜

梨屬性寒涼，可生津潤燥，清熱止乾咳。但體質偏寒、怕冷、脾胃虛弱、有寒咳、濕咳的人士不宜食用梨。冰糖燉梨可略減低梨的寒性，製作時宜挑選水梨，因為它的體積較大，挖空果肉後填入冰糖及已切粒的果肉，以文火蒸燉20-30分鐘，便是最簡易、最便宜的做法。梨潤肺、冰糖養胃，甚有滋潤的功效，適合容易用聲過度的人士享用。

冰糖燉梨，味道清甜怡人，甚有滋潤的功效。

冰糖燉梨食譜｜加紅棗杞子平衡寒熱

若要提升口感上的層次，滿足更高的養生功效或平衡食物寒熱，可搭配紅棗、杞子及桃膠。紅棗不用去核，桃膠浸發至軟身後使用，想加速時間浸發，按此參考。亦可以選擇多浸發一些備用，挑走小黑點及雜質後，用保鮮盒裝起放入雪櫃，保質約2星期，留待日後煮糖水或煲湯。

可搭配紅棗、杞子及桃膠，提升口感，平衡食物寒熱。

冰糖燉梨食譜｜冰糖燉梨要加水嗎？

基本上不用在梨內加水，因為蒸燉期間有水蒸氣，梨和冰糖也有水分，蒸的時候水分自然會散出大量糖水，尤其集中於水梨底部，因此隔水蒸就可以了。



冰糖燉梨食譜

冰糖燉梨食譜（1人分量）

材料︰

乾桃膠2湯匙

水約160 毫升

水梨1個

冰糖1湯匙

紅棗2粒

杞子1湯匙

做法︰

1.桃膠先用清水浸發，清掉黑點及污物備用。

2.將水梨頂部切片，留用做蓋，將果肉連梨芯挖出，切走梨芯，果肉切粒。

3.挖空的水梨放在碗內，將果肉、冰糖、桃膠、紅棗及杞子放入水梨後蓋好。

4.將梨放入電飯煲蒸，水滾後蒸30分鐘完成。

冰糖燉梨健康小貼士︰

梨：味甘，性寒涼，生津潤燥，清熱止乾咳，體質偏寒、脾胃虛弱及寒咳人士不宜。

冰糖：養胃，與梨同燉，可增加滋潤的功效。

紅棗：性味甘溫，補中益氣、養血安神。

杞子：性味甘平，潤肺、補肝腎及明目。

桃膠：性味苦平，可益氣、活血、止渴、潤腸通便，間接達到美顏作用，但多吃易有滯胃感覺，消化能力較弱及患胃病的人士應注意食用。

攝錄、攝影：吳志豪、劉浩樂

剪接：吳志豪

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