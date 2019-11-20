【茶瓜蒸肉餅食譜】台式經典家常菜　肉餅鮮甜多汁只需要....

「茶瓜送飯，好人有限」是廣東話的一句歇後語，是指身體不好或需戒口的人，可以用甜酸可口的茶瓜來送飯，也算是一餐。其實茶瓜並不只可以送飯，更可以放進肉餅中，成為茶瓜蒸肉餅，更是台灣人的經典家常菜「瓜仔肉」！

茶瓜，是廣東人的一款醃菜，用上白瓜（亦稱越瓜）、醋、糖等調味料醃製而成，味甜帶酸，色黯而深。白瓜的味道清淡沒有瓜腥，而且不涼不躁，所以是病人佐飯佳品。小時候生病時，媽媽都會買一瓶茶瓜給我送粥，對於不愛吃白粥的我頓時也覺得白粥配上茶瓜也成了世界美食之一。

在超市也可以買到茶瓜，可以用作送飯、放湯或口果零食。（網上圖片）

在台灣，茶瓜蒸肉餅被命名為「瓜仔肉」，更是不少台灣人最愛的家常菜之一，其人氣有如香港人的「鹹蛋蒸肉餅」般。由於茶瓜本身味道甜甜酸酸，醃肉時加入茶瓜醃汁可以為豬肉增添一分鮮甜的味道，飯都可以食多碗！

茶瓜蒸肉餅的味道跟一般肉餅的味道不一樣，入口帶甜亦較普通肉餅多汁。

茶瓜蒸肉餅食譜

健康小貼士：

茶瓜，其實是把白瓜加醋、糖等調味料醃製而成，是很好的清熱下火瓜類，具有利尿、解渴、除煩、益氣等功效。不過由於是醃製食品，每30克茶瓜便有4.7克糖（約1粒方糖）；納含量則是434毫升，建議適量食用。

攝錄：徐偉海、陳錦超 剪接：陳錦超 場地提供：V-ZUG

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