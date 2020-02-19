【肉餅食譜】鹹蛋煎肉餅鹹香惹味　肉餅結實不易散4大貼士！

鹹蛋蒸肉餅，一直都是深受歡迎的家常菜，其實不一定只有蒸的方法，將鹹蛋弄碎混合在肉中，再搓成肉餅煎，變成鹹蛋煎肉餅！對比用蒸的方法，煎香的鹹蛋跟肉汁豐盈的豬肉令整道菜倍添香口惹味，令人吃不停！

跟煎肉餅比較下，當然是蒸肉餅來得容易，亦有人會怕肉餅未放上易潔鑊前已經「解體」了。其實要煎出一碟不散的鹹蛋煎肉餅非常容易，只要掌握以下竅門煎肉餅時便不易散開，而且令肉餅的味道昇華！

（1）撻肉團至起膠｜將所有調味料拌勻後，可用手拿起肉團於碗中來回撻，直至肉團起膠狀態，目的是增加其性黏，令搓肉餅時更容易成形及不易散開。

（2）雪櫃冷藏15-20分鐘｜由於醃過的肉類在低溫狀態下會更入味，建議把醃料拌勻後放入雪櫃冷藏15-20分鐘，令肉團更入味。

（3）搓肉餅時切忌貪心｜不要把肉餅搓得太大及厚身，否則烹調時會令面熟心不熟。

（4）下鍋後別經常翻動｜應用小火煎香一面令肉餅定型後才反轉另一面，避免弄散。

鹹蛋煎肉餅的直徑大約7厘米左右。

鹹蛋煎肉餅食譜

健康小貼士：

鹹蛋黃，一個約160卡路里，619毫克膽固醇，其鈉含量比雞蛋高出19倍，患有高膽固醇及高血壓人士需注意食用分量。豬肉，能夠提供身體所需的蛋白質、脂肪、維他命和礦物質，有助修復身體組織、加強免疫力及確保器官功能運作正常。

攝錄：詹郭敏、陳嘉杰 剪接：吳宇峰 場地提供：city'super

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