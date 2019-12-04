【冬菜蒸肉餅食譜】百吃不厭家常菜！2招令冬菜口感潤滑更可口

蒸肉餅，可謂是家常菜中最多配搭的一道菜、最簡單、最普通、最易做的菜式。梅菜、鹹蛋、魷魚仔等醃製類的食材以前都一一介紹過，其實還有不少醃製類食材。今次用上10-12月當造的大白菜醃製而成的冬菜炮製一味冬菜蒸肉餅！

冬菜，以大白菜（又稱青麻葉）醃製而成，以天津出產最佳。雖然冬菜一包的價錢便宜，但其製作過程並不容易，先要將最嫩的白菜心切成一塊塊菱形後自然風乾，放入大缸中用紅皮大蒜跟海鹽於室溫自然發酵6個月。

街市的雜貨店會有一包包的冬菜出售，一包也只是$2，以下食譜只用了半包。

至於處理冬菜時，先用清水浸泡15分鐘以上來降低鹹度，瀝乾後可以加糖令冬菜味道更可口；加油則令冬菜質地潤滑，看上去不太乾。

冬菜身上明顯掛上粗鹽粒，所以一定要用清水浸泡減少鹹味。

冬菜蒸肉餅食譜

健康小貼士：

冬菜，以大白菜、食鹽水、蒜為主要材料醃製而成，富含多種維生素。據《本草綱目》記載冬菜有開胃下氣、益血生津、補虛勞、治肺熱痰嗽、喉痛。如失聲者可加冬菜泡湯飲，治聲音不出。

攝錄：詹郭敏、呂榮棟 剪接：陳詩敏 場地提供：美亞廚具

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