入廚貼士｜清洗蔬果3大秘訣除髒污農藥　洗菜要用流動清水？

中秋節減毒燒烤，除了肉類、海鮮，更要多烤一些蔬食，並且吃水果才健康。



蔬果在燒烤前務必先清洗處理，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈教傳授「清洗蔬果3秘訣」，也適用於日常烹調蔬果的清洗。

▼清洗蔬果3秘訣（按圖看清👇👇👇）

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秘訣1：蔬果分離清洗

洗蔬果首要原則，就是「蔬果分離」，蔬菜歸蔬菜洗，水果歸水果洗，洗過再削。

秘訣2：洗臉刷洗蔬果最剛好

準備一支洗臉刷，硬度剛好，可去除髒污又不傷果皮。將所有水果放入水盆，蓄滿水，再將水果表皮刷乾淨，不吃皮的也要刷，把表皮外的灰塵髒污刷掉。刷完用清水沖一次，擦乾水分。

秘訣3：用流動清水洗菜

研究證實，「洗菜用清水就洗得乾淨」。台灣常見農藥多數為水溶性，只要用流動清水即可洗乾淨。第一、二次先大致洗去蔬菜表面髒污，第三次將裝菜的水盆蓄滿水，讓水龍頭流出清水約一根筷子般粗細，如果怕水滿溢使菜跑出來，可拿盤子壓在上面。流動清水沖洗約12分鐘，就可取出瀝乾烹調。

有些蔬果有蒂頭，例如青椒、彩椒，可用刷子將蒂頭、凹槽處洗乾淨；菇類，可快速沖洗一下再瀝乾，或擦拭表面髒污。

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