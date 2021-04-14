蒸水蛋食譜｜秋葵蒸水蛋健康家常菜　星星水蛋嫩滑秋葵脫毛有秘訣

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-14 12:43

秋葵蒸水蛋又有星星蒸水蛋之稱，因秋葵的橫切面有如星星，是一道有造型又營養豐富的家常菜。 別擔心秋葵滑潺潺的黏液及絨毛會影響蒸水蛋的口感，只要做好事前功夫及跟足蒸水蛋嫩滑7秘訣，保證做出來的秋葵蒸水蛋又滑又香。

蒸水蛋的配搭多變，瑤柱、三色蛋、肉餅各有捧場客，若然喜歡秋葵的話更不可錯過秋葵蒸水蛋，滑捋捋的水蛋配上口感爽脆的秋葵，口感的確過癮。烹調這個秋葵蒸水蛋並不因難，不過有2點需注意，（1）為秋葵「脫毛」。秋葵自身帶有絨毛，愈新鮮的愈多毛，若然不愛毛茸茸口感，建議把秋葵放到碗裡，加鹽反覆搓揉，再用水洗淨秋葵和抹乾，此時絨毛早在不知不覺間已脫掉。

秋葵蒸水蛋又有星星蒸水蛋之稱。

（2）蒸水蛋嫩滑便是第2個重點，個人認為為最易成功的蛋、水比例為1：1.5，不過水的比例主要是視乎你偏好的口感，若果喜歡更軟身，把蛋和水的比例調至1：3也可以。另外，疏氣都是蒸水蛋嫩滑的重點之一，坊間最常建議是使用保鮮紙及錫紙，個人建議用平面碟蓋上效果亦一樣，環保之餘亦不擔心下蛋液後受到不必要碰撞影響成品。

若用平面碟代替保鮮紙或錫紙蒸水蛋，當容器盛裝蛋液後不會受到不必要的碰撞。

此外，時間及火候都是完美無暇的蒸水蛋的成功要訣，以下有7個成功小秘訣。

按圖看更詳盡蒸水蛋貼士：

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秋葵蒸水蛋食譜

健康小貼士：

秋葵的益處可謂不能盡錄，除了含有維他命A、B、C及多種礦物質元素，其膳食纖維含量也比其他蔬菜為高，容易增強飽足感，從而達減肥之效，並且可幫助清除腸道廢物，維持益菌生長。此外秋葵中的黏液能幫助排出體內多餘膽固醇，降低血糖，同時具補鈣和幫助消化等功效。黏液另外一大好處，便是保護胃壁、促進腸胃蠕動、通便及排毒等，多吃或能防止大腸癌。

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攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：呂志豪