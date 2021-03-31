【韭菜豬紅食譜】打冷必點香滑豬紅最搶手　辟腥入味這步驟最重要

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-31 12:00

韭菜豬紅，是潮州打冷必點的小食之一，濃濃的醬汁滲入一磚磚的軟腍豬紅中，即使屬於重口味菜式但仍難以抗拒，豬紅更是當中的搶手貨！在家中自製沒有腥味而又入味的韭菜豬紅並不是想像中困難，只需要耐性定必輕鬆完成。

筆者是韭菜豬紅的愛好者，每次到打冷店都一定會叫一碗，更可以一個人把整碗吃光。曾以為香濃撲鼻的韭菜豬紅製作過程複雜困難，但看過不同的食譜才發現自己想多了，只是步驟及準備的調味料比較多，基本上把醬料炒香後加水便可以將豬紅浸至入味。

韭菜豬紅食譜

韭菜豬紅味道複雜，因它集合多種調味料熬製而成，其中的主要調味為沙茶醬及柱侯醬，而辣味則來至豆瓣醬，嗜辣的建議增加指天椒。整個菜式個人應為最繁複的定必是處理豬紅，因稍一不慎整個醬汁都會有腥味。處理豬紅最重要便是不停沖水及浸水，建議買回來後先沖水2-3次，其後浸水30分鐘，再冷水下鍋以大火汆水5分鐘，將腥味及雜質逼走。除了辟腥之外，倘若想味道媲美打冷店的話，豬紅最好在醬汁中浸至少2-3小時，令豬紅入味。

韭菜豬紅食譜

健康小貼士：

豬紅含豐富蛋白質和鐵質，每100克豬紅含7.8克蛋白質和25毫克鐵質，有助製造血液，預防貧血。在月經期時食用豬紅可避免因血液流失增多而引起缺鐵性貧血。不過豬紅的膽固醇含量甚高，每100克豬紅含170毫克膽固醇，世衞建議成年人每日應攝取<300毫克膽固醇，如本身是高膽固醇患者每日應攝取<200毫克，患高膽固醇或心血管病的人須注意食用分量。

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攝錄：李敏聰

剪接：梁惠怡