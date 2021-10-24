杏鮑菇食譜｜醬香牛油杏鮑菇鹹香多汁又彈牙！超下飯比鮑魚還好吃

大家許願希望可以分享一些新手媽媽也能輕鬆完成的簡單料理，今天Cindy就來分享一道零廚藝、零失敗、超級好吃又下飯的料理，食材也相當簡單，很適合當下酒菜！



煎香的杏鮑菇融合牛油與蒜末的香氣，最後用一點醬油提味，讓杏鮑菇更加入味下飯，濃郁的牛油與甘醇的醬油結合，竟然可以這麼完美的搭配啊~

鹹香多汁又Q彈的杏鮑菇比鮑魚還好吃，一端上桌孩子們搶食一口接一口完全停不下來 ，真的太銷魂～太下飯了！快跟著Cindy一起試試吧！

醬香牛油杏鮑菇食譜（按圖看清👇👇👇）

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材料：

- 杏鮑菇 1盒（共3~4根）

- 蒜頭 8-10顆（切成蒜末備用）

- 牛油 10g

- 鹽 1小匙

- 黑胡椒粉 適量

- 醬油（豉油） 0.5大匙

- 蔥 1-2根（切成蔥花備用）



做法：

1. 將杏鮑菇洗淨用紙巾擦乾，切成厚片（約1~1.5cm厚），表面切格紋狀備用。

2. 不沾鍋（中大火）熱鍋後加入1大匙油，放入杏鮑菇，若杏鮑菇開始出水代表已經熟透，可轉中小火，煎至兩面金黃焦香。

3. 加入牛油10g、蒜末、鹽1小匙及黑胡椒粉適量，翻炒均勻。

4. 最後加入0..5大匙醬油繼續炒香（此時可以試一下味道，如果不夠鹹可以再加醬油調味）。

5. 最後撒上蔥花，翻炒一下即可盛盤。

小叮嚀：

1. 杏鮑菇表面格紋狀，左右可擺筷子較不容易切斷。

2. 如果不想花太多時間，杏鮑菇表面不切格紋狀也可以！我兩種作法都試過只是外觀差異而已，都很入味好吃！

3. 因牛油較易焦化，千萬不要一開始就下牛油，最後再下即可！

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