【素食食譜】孜然手撕杏鮑菇低脂高蛋白　零失敗香口乾爽2大貼士

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-13 12:53

杏鮑菇（雞髀菇）是素食界的天然「素肉」，用杏鮑菇做菜並不需要花巧，著重品嘗杏鮑菇的天然杏香及彈牙的質感更好。杏鮑菇起源於地中海沿岸，英文名稱是King Oyster Mushroom，直譯中文成「皇帝蠔菇」，肥美與鮮味躍然紙上。

孜然手撕杏鮑菇氣味芳香。

杏鮑菇的煮法多變，用手撕開成「肉絲」，可乾煸、濕炒、涼拌及煮湯，若果以辣或充滿異國情懷的香料調味，跟杏鮑菇的鮮可拼出火花，令人回味無窮的風味，使味蕾雀躍，提振精神，此道孜然手撕杏鮑菇使人食指大動。

孜然手撕杏鮑菇，烹調方法非常簡單，杏鮑菇在汆燙後要浸冰水，令口感更彈牙。

孜然（Cumin）也被稱做小茴香，氣味芳香濃烈，用油爆或火烤後的香氣更明顯，可增加人的食慾。香港人熟悉的土匪雞翼，便以孜然入味，散發濃烈香氣。用在乾煸杏鮑菇上，令本來平凡的小菜，層次大為提升，佐酒及下飯俱佳。此菜的烹調方法非常簡單，重點落在杏鮑菇在汆燙後要浸冰水，令口感更彈牙，之後用毛巾抹乾杏鮑菇，這樣一來更易將杏鮑菇炒至乾身及不出水。

孜然手撕杏鮑菇食譜

攝影、攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

杏鮑菇有豐富的蛋白質及膳食纖維。

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