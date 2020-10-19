【三餸一湯】西蘭花鮮魷+豉汁帶子豆腐+蒜蓉牛油雞翼+鼻敏感湯水

這次「三餸一湯」的主題，繼續省時為本，挑選20分鐘內可完成的菜式，當中的雞翼，不但免焗爐，更是15分鐘搞得掂。幾道家常小菜營養均衡與美味兼備，一家大小都會喜歡。最後，見近來秋意漸濃，不少鼻敏感的朋友都噴嚏連連，那你記緊要煲碗由中醫推薦的紓緩鼻敏感湯水了！

本周三餸一湯有菜、海鮮、白肉、蔬菜，特意挑選不同的烹調方式，有炒餸有蒸餸，若家裡有兩個爐頭的話，可在蒸豆腐的同時炒西蘭花或煎雞翼，兩邊同步便能更快開飯。

先從西蘭花鮮魷開始，筆者很喜歡食西蘭花，加上它本身是蔬菜中的營養之王，多吃無妨。若嫌清炒西蘭花略為單調，配海鮮如蝦仁、魷魚或帶子等皆相當不錯，這次用鮮魷，處理起來比蝦和帶子多丁點工夫，但其實也不困難。若想菜式更惹味，加點蒜蓉或蝦醬炒便行了！

西蘭花配不同海鮮都可以，若把西蘭花鮮魷換成蝦仁，處理和烹調時間則更短。（資料圖片／呂志豪、陳錦超攝）

到豉汁帶子蒸豆腐，可以在前一晚把急凍帶子放在雪櫃下格慢慢解凍，比起室溫或沖水解凍為佳。豆腐跟帶子都是味道偏淡的食材，加少許豉汁卻立即讓整道菜變得更有層次，是惹味又有營的一道菜。

蒜蓉牛油雞翼是不敗的雞翼料理，比起餐廳那油炸的雞翼，半煎炸方式相對少油，鬆脆度也不減，即使家裡沒有焗爐都可輕鬆煮到，15分鐘便搞掂。

最後是蟲草花螺頭豬𦟌湯，近來天氣轉涼，不少鼻敏感或氣管敏感人士頻頻發作，鼻水鷳是流不停。這個湯水由中醫師推薦，蟲草花對鼻敏感及氣管敏感尤其有益，一碗湯有齊潤肺、補腎和滋陰功效。

【西蘭花鮮魷食譜】西蘭花烚煮水量影響脆度 加蝦醬炒鮮魷更惹味

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剪接：潘諾兒