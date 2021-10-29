意粉食譜｜青醬雞肉蘑菇長通粉清香惹味　儲存青醬2招放半年都得!

意粉醬的種類，最常見都是紅醬、白醬，這些都一一示範過了，今次就分享青醬食譜吧。青醬主要材料是羅勒，今次從打青醬開始說起，教大家炮製一道媲美西餐廳水準的青醬蘑菇雞肉長通粉。
青醬的馥郁香氣很獨特，配雞肉、海鮮等都十分適合，要做到好味的青醬，羅勒、松子仁、巴馬臣芝士、蒜、初榨橄欖油等皆不可少。羅勒先去莖並撕出葉子，若想松子仁更香脆，不妨先用白鑊小火烘烤。接著，把所有材料放進攪拌機打勻即成。青醬就算做多了都不怕，可以留起保存，下次要煮的時候再用。
妥善儲存 青醬可保留半年以上
有些人會將青醬分成小份存放於製冰格，當它結冰後，再放入密實袋裡保存，這樣可擺上3個月左右。若你把青醬放在密封瓶或真空袋等等，冷藏後更可放上至少半年，甚至更長時間。
這個長通粉沒有太大難度，製完醬，把其他材料炒勻，最後加醬拌勻即成。上次煮好後，同事都讚口不絕，更說有餐廳的水準，你都試一下吧。不喜歡吃長通粉，把它換成意粉、螺絲粉、貝殼粉等等都可以，只要記得烚意粉時別烚至全熟就好，以免再炒的時候會太軟爛。
健康小貼士：
青醬的主材料是羅勒，羅勒含豐富的β-胡蘿蔔素，能保護視力、調節骨骼中的造血功能，還能預防貧血及增強免疫力。此外，有指羅勒還可改善支氣管炎、鼻竇炎及氣喘等。
攝影、攝錄：陳嘉杰
剪接：鍾瑞龍
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青醬蘑菇雞肉意粉（炒/Stir-fry）
1-2人分量 1級難度 30分鐘（未計醃肉時間）
材料：
長通粉100克
鹽適量
雞柳4條
蘑菇4個
青醬50克
牛油20克
洋葱1/4個
蒜2瓣
白酒30毫升
雞湯120毫升
巴馬臣芝士（硬）20克
黑椒少許
青醬：
羅勒葉50克
初榨橄欖油50克
巴馬臣芝士20克
蒜2瓣
松子仁20克
鹽少許
黑椒少許
醃料：
鹽1/4茶匙
黑椒少許
酒少許
做法：
1.羅勒用濕布抹淨、去莖留葉，備用；蒜去衣備用。
2.松子仁放白鑊，小火烘烤至金黃色，將它與其他青醬材料放入攪拌機攪勻。
3.蘑菇切片，洋葱、蒜切碎，備用。雞柳洗淨切塊，以醃料醃20分鐘。
4.煲滾一鍋水，加鹽，依包裝指示的8成時間煮長通粉，盛起備用。
5.鑊燒熱下油，中火煎熟雞柳，盛起備用。
6.原鑊爆香洋葱、蒜蓉及拌炒蘑菇至軟身，加入白酒煮至揮發。
7.雞湯下鍋，大火煮滾，加入長通粉煮至收汁，加牛油、鹽、黑椒。
8.雞柳及青醬下鍋炒匀，上碟後可綴以刨碎的巴馬臣芝士、羅勒及松子仁，即成。
不失敗秘訣：
*松子仁用白鑊烘烤，會更香脆。
*長通粉之後會拌炒，所以烚煮時只需按包裝上的時間煮至8成熟就夠。
*多餘的青醬放入真空瓶子冷藏，或放在冰格，可保存半年或以上。