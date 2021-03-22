三餸一湯｜辣土豆片+豉汁南瓜粉皮+番薯糖水+五指毛桃淮山粟米湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-22 13:05

去除體內濕氣，有助紓緩由濕重而引起的問題，例如「春困」引致的疲勞。《黃帝內經素問》記載：「諸濕腫滿，皆屬於脾」，脾虛生濕，袪濕的治本之法是「健脾」，在中醫理論上指出脾虛會致濕重，脾更虛；濕更重，因此去濕亦要健脾，必須同步進行。如果脾胃的消化功能良好，身體排濕的能力亦會提升，有助對抗疲勞。健脾益氣的湯水及健脾的食物尤其適合於春天飲用及進食，

按圖自測你屬寒濕或濕熱，及了解吃甚麼來紓緩「春困」不適︰

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健脾益氣的食物有助補充陽氣，脾臟喜歡偏甜的食物味道，故此食物中自然的甘味，有益脾健胃之效。同時，多補充「黃色」的食物也有幫助，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，保護脾胃健康及調節新陳代謝，例如薯仔、番薯、粟米、南瓜、淮山及紅蘿蔔等。

香辣土豆片

香辣土豆片（尹嘉蔚攝）

易做易學，只用了15分鐘完成。新鮮薯仔肉身挺拔，拿來香煎非常適合，或者考慮用美國焗薯，它比中國薯仔的肉質爽身，外型也較直身，用於製作土豆片或土豆絲。切好的土豆片放入凍水內浸泡，防銹外也為了讓土豆片中的澱粉釋出，使土豆片更加脆。如果不怕肥可以「走油」，選擇香煎可減省油分，後下豆瓣醬拌炒，辛香味爆發非常適宜下飯。

香辣土豆片食譜

豉汁南瓜蒸粉皮

豉汁南瓜蒸粉皮（李賢華攝）

豉汁除了蒸排骨，用豉汁蒸南瓜配粉皮，一道非常簡單及低成本的菜式，下飯又好，代替飯麵都不錯。本來平凡不過的寡味菜式，當加了豆豉後，大大提升了味道及層次，粉皮滑、南瓜軟糯，兩者盡吸豉汁的精華。

豉汁南瓜蒸粉皮食譜

番薯糖水

番薯糖水（馮嘉雯攝）

番薯香甜，薑湯暖胃，簡簡單單妙不可言。糖水雖以甜味為先，但用糖不宜過量，以少甜調製，主力吃可助健脾的番薯。琥珀色的薑湯隱約透出顆顆橙黃番薯，撩動時泛起一陣溫暖。

番薯糖水食譜

五指毛桃淮山粟米湯

五指毛桃淮山粟米湯，一家大細可飲補肺健脾。

治未病，未病先防，流感肺炎的陰霾下，要特別加強留意個人衛生之外，飲食中以湯水補健，增強體質宜健脾補肺，食材包括五指毛桃、淮山、粟米及栗子等。五指毛桃淮山粟米湯，有肪補肺健脾，一家大細皆宜飲用。