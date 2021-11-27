暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃　2招去除羶味超簡單

天氣一驟降，港人便紛紛選擇打邊爐、羊腩煲、煲仔飯來取暖，不過以上食物大多都是高脂、高卡的食品，多吃無益。然而，選擇暖身湯水如馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯一樣益氣暖胃之餘更健康，不妨將以下食譜收進口袋，下次冷鋒來襲時，便可減低手腳冰冷及肚皮凍等情況出現。

攝影：余曉彤



馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

煲羊肉湯用什麼部位？

筆者也是第一次煲羊肉湯，查看網上不同食譜發現大家都是寫「羊肉」並沒有特定那一部位，因此在購買羊肉時詢問店員意見。對比羊肉，店員稱大部分客人會選擇用羊骨煲湯，皆因羊的味道更重，湯頭會更濃味，不過並沒有太多羊肉可以吃。她指如想吃湯渣的話，建議用羊柳或羊肉粒較佳，脂肪比例亦比羊骨少，湯水不會太油。

筆者選擇的是冰鮮羊骨，400克約$60，對比羊肉粒及羊柳的脂肪比例明顯較多。

如何去除羊羶味？

羊肉本身帶有一股濃厚的羶味，未必人人也接受得了，因此煲湯前必需將羶味去除。羊羶味源自羊皮脂腺的分泌物，屬於脂溶性的脂肪酸讓羊肉脂肪的羶味更加強烈。故此烹煮前先（1）將脂肪去除，並除去肌肉間帶著脂肪的筋膜，（2）浸泡米酒20分鐘，米酒含有的醇類能夠消弱肉羶味。

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯食譜

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯有健脾補腎、補血養顏、益氣暖胃的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4

其他湯水食譜：

【胡椒豬肚湯食譜】散寒止痛冬天保暖佳品 洗豬肚必加2種材料！

胡椒豬肚湯食譜

+ 1

【冬天湯水食譜】黃耆杜仲杞子煲雞湯 補氣健脾促血氣循環抗寒冷

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 2小時



材料：

馬蹄10粒

淮山40克

黨蔘40克

北芪40克

黃豆40克

羊骨400克

薑片4片

米酒20毫升

水2.5公升

鹽 適量



做法：

1. 全部材料洗淨；馬蹄去皮洗淨。

2. 羊骨去除脂肪切件，浸泡米酒20分鐘。

3. 冷水連羊骨一同放入鍋，大火汆水5分鐘，取出。

4. 中火燒熱鍋，加入薑片炒香。

5. 加入羊骨、其他材料及水，用大火煮滾及將污濁的泡沫舀出。

6. 轉中小火煲1小時，加鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 羊的羶味主要來自脂肪，事前可先把筋膜、脂肪切掉，或是購買瘦肉部位。

* 羊肉浸泡米酒可以幫助去腥，軟化肉質。

