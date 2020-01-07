【鹽酥杏鮑菇食譜】台灣夜市人氣小食　酥脆香口比鹽酥雞更多汁

去台灣當然會逛夜市，雖然去得多就會覺得每個夜市都沒兩樣，但總有些食物是去到不同夜市也必吃的，杏鮑菇是其中之一。總覺得台灣人煮杏鮑菇有一手，無論是燒汁烤，或是鹽酥炸，都非常的美味，重點是不會榨乾杏鮑菇的水分，讓它依然又香又多汁，這一次就示範鹽酥杏鮑菇。

攝影、攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

煮杏鮑菇跟其他菇菌一樣，毋須用水洗，免得之後出水情況嚴重，而且經水洗後也有可能破壞菇的香氣，所以一般只需用廚房紙或濕布擦淨它的表面就可以。平時在香港吃到的杏鮑菇多半是切片，但今次這種煮法就較適合切滾刀狀，一塊一塊的，因為它更能增加食材表面積，不易散，亦更能出味。

咬開杏鮑菇，裡面仍是嫩白Juicy。

不知道大家有沒有吃過一些劣質的炸物，一咬下去，炸粉和裡面的食物完全分離，讓人很納悶。如果你不想杏鮑菇也炸成這樣，建議用生粉。儘管台灣人常常用地瓜粉做炸粉，但其實生粉會裹得比較結實，不會在炸的過程中容易脫落。如果你還是想用地瓜粉，建議將生粉跟地瓜粉的比例調成1:1。而去到最後的拌炒階段，開大火可保持杏鮑菇的酥脆。

用如此方法做出來的杏鮑菇，鹹鹹辣辣，咬下去很多汁，散發住濃濃菌香，絕對不遜於夜市另一名物——鹽酥雞！

鹽酥杏鮑菇食譜

健康小貼士：

據美國農業部資料，每100克杏鮑菇有48千卡，蛋白質有3.53克，比碳水化合物高及纖維1.2克，屬低熱量、高蛋白及高纖食物。另外杏鮑菇有豐富的維他命B2、泛酸及鉀、磷、銅等礦物質。它能幫助細胞抗氧化、降低壞膽固醇、促進腸胃消化及降血壓等。

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