素食譜｜南瓜蒸素排骨簡單家常菜　牛蒡做骨甘香滋味降血糖防便秘

簡單家常菜，南瓜食譜、排骨食譜、蒸食譜等常成為熱門搜尋。素食譜中本來沒有排骨，不過透過利用素豬肉、牛蒡等塑造成排骨的外貌，配搭南瓜蒸煮。精彩、好玩、美味的家常菜佐飯上佳。



南瓜蒸素排骨，利用素豬肉、牛蒡等塑成。

炸「排骨」別急着翻動

先講講素排骨，在製作過程上不算困難，將醃好的素豬肉包住牛蒡條，將兩端位置騰空些許，塑成骨頭模樣便成。牛蒡較為挺拔，相比淮山、薯仔、番薯也較好用，當然想用其他根莖類食材，例如紅蘿蔔、芋頭等也可。包好一件接一件素排骨之後，開一小鍋油燒滾至160°C，只要放入筷子見小氣泡不斷冒出，感到筷子有點震動，放入素排骨炸2分鐘，不用撩撥，由它們炸上半分鐘後，才用筷子輕輕「剷底」免黏黐，基本上也不會太黏。

鍋內放入3-4件素排骨炸2分鐘便可，不要太多免油溫一下子下降，素排骨之間黏住。

油炸素排骨的動作，最大目的為了定型，使素豬肉之間緊密相連，素排骨的結構更實淨。如果不經油炸，還是可以直接上鍋蒸的，但當心素肉可能會鬆散，素排骨之間黏乎乎，蒸完後可能似疊高了的肉餅。如果不介意這些，怕油膩，不喜歡開炸鍋的朋友，自己再仔細考量。

炸好的素排骨放在中間，南瓜圍邊，放入蒸鍋，冚蓋蒸熟約15分鐘。

栗子南瓜香糯可口

至於南瓜，沒有多大技巧或特別方法處理，買栗子南瓜，口感更糯，香味又好。因為素排骨經2分鐘炸過後，基本上都熟透了，跟南瓜蒸令它們吸收南瓜的香氣，水分亦成了媒介使素排骨中的調味進一步融和，更為入味可口。南瓜宜切細件一些，一來縮短蒸的時間配合已熟了的素排骨，二來遷就整體賣相，當然一口一件更有食趣。

南瓜蒸素排骨食譜

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攝影、攝錄︰麥超億

剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。



牛蒡味苦、辛，性寒，歸肺、胃經，可清熱解毒，疏風利咽，被稱為「蔬菜人參」，含有豐富營養，可以提高身體免疫力、預防便秘、增加飽足感，也有助於降血糖及降血脂。



南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。



南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效。

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【南瓜蒸素排骨】（蒸/ steam）

約12-15件 2級難度 45分鐘

材料︰

素豬肉230克

牛蒡1支

栗子南瓜250克（約半個）

蔥粒適量

醃料︰

糖1/2茶匙

菇粉1茶匙

麻油1茶匙

粟粉2茶匙

蒜蓉1茶匙

做法︰

1.牛蒡洗淨，切幼條。南瓜洗淨，切細件。

2.素豬肉加醃料，醃10分鐘。

3.用素豬肉包住牛蒡中段，模仿排骨形態。

4.將一小鍋油燒熱約160°C，放入素排骨炸約2分鐘定型。

5.將素排骨瀝油備用。

6.南瓜件放碟上，將素排骨放在中間。

7.放入蒸鍋，冚蓋蒸熟南瓜約15分鐘。

8.打開蓋，灑上蔥粒完成，可配適量豉油、麻油享用。

不失敗貼士︰

素排骨用油炸目的為定型，使素豬肉不易散。

牛蒡扮骨，宜切幼條約一隻尾指粗幼，亦方便煮熟。

南瓜宜切細件，縮短蒸的時間。