素食譜｜中式素菜酸辣素雞絲麵　素肉鬆軟香口必做2步唔好刀切？

有時胃口欠佳，一些酸酸辣辣的菜式能喚起食慾。菜餚不用太花巧，一客酸辣汁配麵、飯或伴菜已經不錯。酸辣素雞絲涼麵就以這個方向設計，以中華冷麵為藍本，換上中式的北京或蘭州拉麵，配簡單的酸汁，灑上辣椒粉，醒胃可口。
整道菜式顏色豐富，紅蘿蔔、蛋絲、青瓜、白麵......紅黃綠白交織，加了焦香的素雞及油潤亮澤的酸辣汁，一陣香味撲鼻而來喚起食慾。素雞是素肉，素肉多數由大豆製成，質感堅實。想大豆食品更鬆身，吃來彈牙及更易入味，有兩步需要做：
1.用刀柄或刀背拍鬆素肉/大豆食品的纖維。若要幼細使用，用手撕比用切更易入味。
2.與其他食物一同烹調前，先用油煎香，然後才跟其他配料一起烹調。
酸辣素雞絲麵本身並沒有太多技巧需要處理，唯一比較困難是蛋絲。打散雞蛋後，用慢火將雞蛋煎成纖薄的蛋餅，會更易控制火候，然後將蛋餅切成細絲，跟紅蘿蔔絲、青瓜絲及雞絲併排成漂亮的配菜。
攝影、攝錄︰陳嘉杰
剪接：鍾瑞龍
健康小貼士︰
素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。留意營養標籤，成分多天然食品，少加工成分及少調味料的較佳。
【素食食譜】酸辣剪刀麵酸辣開胃 1把剪刀簡單快捷自製彈牙麵條
【酸辣素雞絲麵】（拌/Mix）
1-2人分量 1級難度 30分鐘
材料︰
素雞200克
拉麵1束
雞蛋1隻
紅蘿蔔1/2條
青瓜1/2條
鹽1/2茶匙
辣椒粉少許
醬汁︰
白醋2湯匙
滾油1湯匙
蒜蓉1湯匙
素蠔油1/2湯匙
豉油4茶匙
白芝麻2茶匙
糖1/2茶匙
做法︰
1.將素雞拆絲，紅蘿蔔、青瓜切絲。
2.加熱油鑊，放入素雞，加鹽調味，用大火煎熟，盛起。
3.放入紅蘿蔔絲，用大火炒熟，盛起。
4.倒入1湯匙油煮滾，盛起。
5.將醬汁材料及滾油拌勻。
6.雞蛋打散，加熱油鑊，倒入蛋液，細火煎成蛋餅，取出切絲。
7.大火煲滾水，放入拉麵，煮熟後撈出，瀝水後放入碗。
8.擺配料、淋醬汁、灑辣椒粉完成。
不失敗秘訣︰
建議拉麵選用北京、蘭州白拉麵，配合中式醬汁。
素雞解凍後，鬆開肉用手撕成條，用油煎香，口感更佳。
蛋餅用細火慢煎至挺身，更易控制火喉。