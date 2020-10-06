【電飯煲食譜】素食肉碎燜南瓜　輕鬆免睇火30分鐘下飯家常菜

撰文：尹嘉蔚
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迷你電飯煲除了煮米飯外，做簡單的燜餸及蒸餸也合適，輕而易舉的家常菜食譜，肉碎燜南瓜，用電飯煲煮，既方便也美味。
肉碎燜南瓜，簡單的燜餸，方便美味。
煮好白飯，又煩惱要開另一隻鑊來煮餸，煮完後又要洗多隻鑊「好麻煩！」宅在家中「懶懶閒」才是想做的正事，眼見電飯煲煮完飯被閒置，就順便放肉、放瓜；快快手手燜道餸佐飯。飯畢，只洗飯煲內膽及一雙碗筷便妥當了，吃剩的飯菜還能帶飯。這些畫面也是大家的日常寫照嗎？
用迷你電飯煲炮製的肉碎燜南瓜，非常輕鬆方便，更不用「睇火」。
其實，南瓜燜南瓜已經十分美味，教大家一個做法「無水燜南瓜」，在煮南瓜時，它自己會「出水」，因此將南瓜切成細塊，用慢火加蓋燜煮，南瓜約在10-15分鐘已經全熟及煮透身，如果稍遲一點起鑊，南瓜在微焦的狀態，它自身的糖分溢出，像洋蔥一樣帶著焦香的甜味。
南瓜可切細塊一些，用慢火或用電飯煲加蓋燜煮，10-15分鐘已經全熟。
或有些人認為加些許肉碎燜南瓜，味道及口感可以更豐富，所以素食版的肉碎燜南瓜，用了素豬肉來配，在醃肉、煮肉的過程，當它真豬肉一樣便可。只是素豬肉本身已有些許調味，故不用放太多醃料，若加豉油，便不用加鹽，醃大約5分鐘已「入晒味」！不用醃太久，否則味道容易偏鹹。先將素豬肉放入電飯煲拌炒，冚蓋燜煮5分鐘，才加入南瓜，再次冚蓋煮約20分鐘完成。
肉碎燜南瓜食譜
攝錄、攝影：詹郭敏
剪接：陳錦超
場地提供、廚具提供（麥飯石迷你電飯煲SRC-204）︰德國寶
健康小貼士︰
南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。
素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。
南瓜有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效；素豬肉的成分包括豌豆、冬菇和米等，零飽和脂肪和膽固醇。
按圖了解又綿又甜的南瓜鑒別方法及成因︰
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