【電飯煲食譜】素食肉碎燜南瓜　輕鬆免睇火30分鐘下飯家常菜

肉碎燜南瓜，簡單的燜餸，方便美味。

煮好白飯，又煩惱要開另一隻鑊來煮餸，煮完後又要洗多隻鑊「好麻煩！」宅在家中「懶懶閒」才是想做的正事，眼見電飯煲煮完飯被閒置，就順便放肉、放瓜；快快手手燜道餸佐飯。飯畢，只洗飯煲內膽及一雙碗筷便妥當了，吃剩的飯菜還能帶飯。這些畫面也是大家的日常寫照嗎？

用迷你電飯煲炮製的肉碎燜南瓜，非常輕鬆方便，更不用「睇火」。

南瓜可切細塊一些，用慢火或用電飯煲加蓋燜煮，10-15分鐘已經全熟。

或有些人認為加些許肉碎燜南瓜，味道及口感可以更豐富，所以素食版的肉碎燜南瓜，用了素豬肉來配，在醃肉、煮肉的過程，當它真豬肉一樣便可。只是素豬肉本身已有些許調味，故不用放太多醃料，若加豉油，便不用加鹽，醃大約5分鐘已「入晒味」！不用醃太久，否則味道容易偏鹹。先將素豬肉放入電飯煲拌炒，冚蓋燜煮5分鐘，才加入南瓜，再次冚蓋煮約20分鐘完成。

肉碎燜南瓜食譜

攝錄、攝影：詹郭敏

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。 素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。

南瓜有豐富的維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效；素豬肉的成分包括豌豆、冬菇和米等，零飽和脂肪和膽固醇。

按圖了解又綿又甜的南瓜鑒別方法及成因︰

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